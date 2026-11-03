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Entrevistan a dos personas por hallazgo de cuerpo de mujer cubierto con una sábana en Mayagüez

Los interrogados está relacionados con una mujer que fue reportada como desaparecida

3 de noviembre de 2026 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso está en manos de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Agentes entrevistaban hoy, martes, a dos personas como parte de la investigación relacionada sobre un cuerpo encontrado en la tarde de ayer, lunes, en Mayagüez.

RELACIONADAS

El Nuevo Día supo que los dos hombres bajo interrogatorio están relacionados con la querella de una mujer reportada como desaparecida en el mismo municipio.

Sin embargo, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez todavía no ha logrado corroborar que el cuerpo encontrado ayer corresponda al de la mujer, cuya desaparición fue notificada cerca de la hora en que un cuerpo fue encontrado, a eso de las 12:40 p.m., en el camino Carrau, barrio Sábalos, Parcelas 101, detrás del gimnasio municipal.

El CIC de Mayagüez esperaba por los resultados de la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), incluso, para confirmar que el cuerpo se trataba de una mujer, ya que estaba en estado de descomposición avanzado.

Por la misma razón, esperaban por los exámenes periciales del ICF para conocer la causa y manera de la muerte del cadáver hallado.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoMayagüezAsesinatosSeguridad
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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