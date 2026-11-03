Entrevistan a dos personas por hallazgo de cuerpo de mujer cubierto con una sábana en Mayagüez

Agentes entrevistaban hoy, martes, a dos personas como parte de la investigación relacionada sobre un cuerpo encontrado en la tarde de ayer, lunes, en Mayagüez.

El Nuevo Día supo que los dos hombres bajo interrogatorio están relacionados con la querella de una mujer reportada como desaparecida en el mismo municipio.

Sin embargo, el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez todavía no ha logrado corroborar que el cuerpo encontrado ayer corresponda al de la mujer, cuya desaparición fue notificada cerca de la hora en que un cuerpo fue encontrado, a eso de las 12:40 p.m., en el camino Carrau, barrio Sábalos, Parcelas 101, detrás del gimnasio municipal.

El CIC de Mayagüez esperaba por los resultados de la autopsia del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), incluso, para confirmar que el cuerpo se trataba de una mujer, ya que estaba en estado de descomposición avanzado.