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Encuentran un adulto mayor muerto en residencia en Añasco

Las autoridades fueron alertadas de una persona que sufrió una caída en el lugar previo al hallazgo

26 de octubre de 2026 - 9:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un adulto mayor fue encontrado muerto en la tarde del domingo en una residencia ubicada en el barrio Casey a la altura del kilómetro 6.6 de la carretera PR-406 en Añasco.

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Según un informe de la Policía, la persona fue identificada como Rafael Quiñones Mercado de 83 años.

Previo al hallazgo, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona que sufrió una caída en este lugar.

El caso es investigado por el personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.

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Breaking NewsAñascoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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