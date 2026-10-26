Encuentran un adulto mayor muerto en residencia en Añasco
Las autoridades fueron alertadas de una persona que sufrió una caída en el lugar previo al hallazgo
26 de octubre de 2026 - 9:10 AM
26 de octubre de 2026 - 9:10 AM
Un adulto mayor fue encontrado muerto en la tarde del domingo en una residencia ubicada en el barrio Casey a la altura del kilómetro 6.6 de la carretera PR-406 en Añasco.
Según un informe de la Policía, la persona fue identificada como Rafael Quiñones Mercado de 83 años.
Previo al hallazgo, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona que sufrió una caída en este lugar.
El caso es investigado por el personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez.
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