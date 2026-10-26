Encuentran un adulto mayor muerto en residencia en Añasco

Un adulto mayor fue encontrado muerto en la tarde del domingo en una residencia ubicada en el barrio Casey a la altura del kilómetro 6.6 de la carretera PR-406 en Añasco.

Según un informe de la Policía, la persona fue identificada como Rafael Quiñones Mercado de 83 años.

Previo al hallazgo, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona que sufrió una caída en este lugar.