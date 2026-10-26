Continúan las condiciones marítimas peligrosas para las playas de Puerto Rico

Las condiciones marítimas en las aguas alrededor de Puerto Rico continúan peligrosas, con oleaje poderoso y corrientes marinas letales que afectan especialmente la costa norte del archipiélago.

Según la meteoróloga Cecille Villanueva del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), se emitió una advertencia de oleaje fuerte para toda la costa norte de Puerto Rico, desde Aguada hasta Fajardo.

“Esta advertencia estará en efecto hasta por lo menos tarde esta noche y no se descarta que se pudiera extender para mañana”, informó Villanueva a El Nuevo Día.

A estas condiciones también se sumó una alerta por riesgo alto de corrientes marinas en la isla municipio de Culebra, que estará en efecto hasta, por lo menos, el martes y podría extenderse hasta el miércoles.

“También tenemos una advertencia de oleaje para operadores de pequeñas embarcaciones en aguas del mar afuera del Atlántico y podría extenderse hasta las aguas costeras del norte de Puerto Rico”, añadió la meteoróloga.

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Villanueva, además, recomendó a las personas a evitar las áreas rocosas alrededor de la costa pues “las olas rompientes están bien altas”, lo que podría conllevar riesgo de caídas y accidentes mayores.

“Aquella ciudadanía que esté en esas zonas costeras y quisieran caminar en esas zonas rocosas por favor no lo haga”, advirtió la experta.

A las condiciones marítimas también se suma una advertencia de calor que estará en efecto para todo Puerto Rico, especialmente para los municipios costeros y urbanos.