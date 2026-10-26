¿Tu pueblo está en la lista? LUMA Energy realizará trabajos que podrían interrumpir el servicio eléctrico esta semana
Conoce los comunidades impactadas por la empresa en la semana del 12 al 18 de octubre
26 de octubre de 2026 - 9:42 AM
26 de octubre de 2026 - 9:42 AM
La empresa LUMA Energy realizará trabajos de mejorar planificadas esta semana - del 26 al 31 de octubre- en varios municipios, lo que podría causar interrupciones temporales en el suplido de energía eléctrica en algunas comunidades de la isla.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo la empresa.
Además de los trabajos programados, LUMA Energy también realizará mejoras al sistema que no provocarán interrupciones.
Remoción de vegetación peligrosa
Instalación de aparatos automatizados
Nueva construcción
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Nueva construcción
Requerido por cliente
Conexión y desconexión de cliente soterrado
Remoción de vegetación peligrosa
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Remoción de vegetación peligrosa
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado
Requerido por cliente
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Nueva construcción
Restauración y modernización de subestaciones
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Conexión y desconexión de clientes soterrado
Remoción de vegetación peligrosa
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Requerido por cliente
Reparación y modernización de subestaciones
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Remoción de vegetación peligrosa
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Restauración y modernización de subestaciones
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
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