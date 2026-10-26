¿Tu pueblo está en la lista? LUMA Energy realizará trabajos que podrían interrumpir el servicio eléctrico esta semana

( David Villafane/Staff )

La empresa LUMA Energy realizará trabajos de mejorar planificadas esta semana - del 26 al 31 de octubre- en varios municipios, lo que podría causar interrupciones temporales en el suplido de energía eléctrica en algunas comunidades de la isla.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, sostuvo la empresa.

Además de los trabajos programados, LUMA Energy también realizará mejoras al sistema que no provocarán interrupciones.

A continuación un listado:

Lunes, 26 de octubre de 2026

Remoción de vegetación peligrosa

Utuado - bo. Salto Arriba

Lajas - bo. Llanos

Instalación de aparatos automatizados

Camuy - bo. Puente PR-2 km 91.9 Interior.

Nueva construcción

San Juan - Cond. Luna 256, Cond. Luna 311, Cond. Santa Bárbara 277, edu. Universidad Carlos Albizu, sect. Catedral, sect. San Francisco, comu. la Perla, sect. Ballajá, sect. Puerta de Tierra, sect. San Francisco, cond. Gambaro 315, cond. Rodriguez Font 365, cond. Solaria 307, cond. Tetuán 309, sect. San Francisco, cond. San Justo 205, igl. Parroquia San Francisco de Asis, sect. San Francisco, cond. Alfonso XIII, cond. Azulejos 159, cond. Barcelona, cond. Castillo del Sol 257, cond. Cruz 51, cond. Hostas del Sol 211, cond. la Catedral, cond. San Ildefonso 250, cond. Santa Cruz 200, cond. Sol 109, cond. Sol 250, cond. Sol 267, hosp. Dispensario Casa la Providencia, htl. la Terraza de San Juan, sect. Ballajá, sect. Catedral, sect. Mercado, sect. San Francisco, sect. Catedral, Viejo San Juan, cond. Parque de las Palomas, htl. Hotel el Convento, sect. Catedral, cond. Pilar Comercial 258, sect. Catedral, sect. San Francisco, cond. Plaza 152, sect. Catedral

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Arecibo - bo. Sector Palche, Arenalejos carr. 638 km 1.7

Aibonito - PR-724 Barriada San Luis & ext. San Luis, Barriada San Luis, Calle Palestina

Río Grande - urb. Rio Grande Estates Calles 7, 5A, 5B, 9, ave. B, 10 & 12. , urb. Rio Grande Estates Calles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, ave. B, ave. A, 19, 19A, 20, 20A, 21 & 22.

San Juan - bo. Caimito Bajo, urb. Milaville, Camino las Velazquez, urb. Hillside

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo - Hato Abajo y urb.VILLA los Santos carr. 653 km 0.5 A 2.

Caguas - carr. 183 R789 km 4.0 int. Tomas de Castro II, carr. 789 km 0.4, bo. Tomas de Castro II Sector la Meseta

Gurabo- bo. Jaguas, carr. 181 R-941 km-6 H-0

Cabo Rojo - bo. Asomante. PR-115 & Calle Principal Reparto Bonet.

Salinas - urb. la Moserrate, Residencial Modesto Cintron, urb. Campito.

Martes, 27 de octubre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo - Universidad de Puerto Rico Recinto de Arecibo, Comunidad. Víctor Rojas Escuela Francisco Pachín Marín, Escuela Martín Diego Delgado, Sector Barrancas, Sector las Canelas, Sector los Mora, Sector Paseos Esmeralda, urb. Colinas de Palmarito, urb. Extensión Villa los Santos 1, urb. Jardines de Arecibo, urb. Marisol, urb. Parque de Jardines, urb. Paseo los Húcares, urb. Reparto Luribet, urb. University Gardens, urb. Villa los Santos, urb. Villa los Santos 2, urb. Villas del Remanso, urb. Villa Serena, urb. Vista Azul, Comunidad Navas, Sector Cunetas.

Caguas - bo. Rio Cañas, PR-1 km 0.9 Sector Comunidad los Apostoles Calle B & Sector la Barra. Sector Loma carr. 183 km 4 Hm 8 int., urb. Jose Mercado Calle George Washington.

San Lorenzo - Sector Zavala, carr. 183 K5 H 7,

Maricao - bo. Indiera Fria, Maricao, bo. Tabonuco, Sabana Grande, carr. 366

Yauco - la Republica

Guánica - Comunidad Belgica, Parcelas Cano, Susua Baja

Nueva construcción

Hatillo - Sector el Fuego en bo. Corcovada, carr. 492 km 3.8 int.

Toa Alta - Comunidad las Acerolas

Requerido por cliente

San Juan - Escuela de Helicopteros, SJ Jet Chater, Caribean Aviation, Isla Grande Fly School, Oficina Autoridad de Puertos, Antilles Cement en Zona Portuaria, Isla Grande

Conexión y desconexión de cliente soterrado

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San Juan - Jardines de Berwind

Remoción de vegetación peligrosa

Cidra - bo. Rincon Sud, carr. 171 km 3.5.

Mayagüez - Calles: Mercedez Susu, Luis Vilella, Mineral, Suffront, Margarita Vilella, Tamarindo, Charles E. Foote Gutierrez, Jaguita, las Mesas Carmen E Vilella, Salvador Vilella Eudenio Cuevas Mabo. Juan Mari Ramos, Vista Bahia.BELLA Vista Gardens Salud, Cerro Lindo, Centro Espibi. carr. 349,

San Germán - bo. Hoconuco Bajo, Sector los Seda, bo. Hoconuco Candelaria, bo. Mr Sanche, carr. 2 R358 K1 H0 int., Ramal K0 H8,

Ponce - Corral Viejo, Ponce

Utuado - Sector Laguna, bo. Caguana Sector Jareales, Caguanas los Morales, bo. Caguana Centro Caguana Sector las Vegas, Residencial Comunidad Vivi Abajo bo. Vivi, bo. Angeles-SECTOR la Altura, bo. Angeles Altura-SECTOR Narvaez, bo. Angeles Sector Alturas km 0.7, bo. el Corcho Angeles, bo. Angeles Sector la Linea, bo. Angeles, Sector el Corcho,

Vega Alta - bo. Sabana Hoyos

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Barcenoleta - la Boca Area de la Playa,

Toa Baja - 2Da Seccion de Levittown.

Aibonito - Barriada San Luis, Calle Palestina

Caguas - Sub 3091 A.A.A & Sub 3058 Thermo Medical Corp, Sub 3094 Home Depot

Río Grande - urb. Rio Grande Estates Calles 9A, 8, 12, ave. B, 19A, 19, 20, 20A & 22.

Coamo - bo. San Diego

Santa Isabel - urb. Jardines, Residencial Taino , Residencial Cemi , Residencial Aparment, Alturas de Santa Sabel, Ur Estancias de Santa Isabel, urb. Villa Retiro,URB los Llanos urb. Valles de Santa Isabel, urb. Santiago Apostol, ext. urb. el Taino, bo. Paso Seco, urb. Jardines de Sta Isabel L 1 , bo. Boca Velazquez,

Trujillo Alto - Parcela 187 Saint Just, carr.181 R- 848, km 1 Hm-3, carr. 848 Calle Saint Just 18.37625, -66.0062

Miércoles, 28 de octubre de 2026

Remoción de vegetación peligrosa

Lares - Sector Mulitas bo. Nuevo carr. 167

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado

San Juan - Apartamentos de Hato Rey, Plaza Antillana

Requerido por cliente

Ciales - carr. 149 urb. Estancias Fullana bo. Jaguas Ciales

Guaynabo - Calle Reina Isabel, urb. la Villa de Torrimar

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Aguada - carr. # 2 km 137.8 int. bo. Cerro Gordo.

Camuy - bo. Membrillo, bo. Yeguada

Gurabo - bo. Massas I Camino Rivera, carr. 945 km1.6, carr. 181 R941 km 6.0 bo. Jaguas

Nueva construcción

Arecibo - carr. 4489 int. bo. Campo Alegre.

Restauración y modernización de subestaciones

Ponce - Edif. Oriol, edu. Universidad Católica de Ponce, parc. Amalia Marín, res. Residencial Público Caribe, sect. Palmita, sect. Playa Ponce, sect. Salistral, sect. Tabaiba, urb. San Jorge, urb. Santa María, are. Centro Comunal Residencial Caribe, cond. San Jorge Suite, cond. University Suites, Edif. del Carmen, cond. Parque de Monterrey 1, cond. Parque de Monterrey 2, ind. Industrial Reparada, sect. Caracoles, cond. la Ceiba, urb. Salazar, are. Parque Julio Enrique Monagas, come. Plaza del Caribe, edu. UPR de Ponce, edu. Escuela Ismael Maldonado, res. Residencial Doctor Rafael López Nussa, sect. Barrio San Antón, urb. Constancia, urb. Starlight, urb. Vista Alegre, res. Residencial Portugués, sect. Casco Urbano, bda. Bélgica, hosp. Hospital Metropolitano Dr. Pila.

Santa Isabel - come. Plaza Oasis, come. Plaza Santa Isabel, urb. Brisas del Prado, urb. Portal de la Reina, urb. Praderas del Sur, urb. Prados del Sonador, urb. Valle Costero, urb. Villa Serena, comu. Esmeralda, parc. Nuevas Peñuelas, parc. Viejas Peñuelas, sect. el Polvorín, come. Plaza Santa Isabel, sect. Obdulia, urb. Parques de Jacaranda, urb. Paseos de Jacaranda, urb. Portales de Jacaranda

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Sebastián - Barrios Calabazas, Perchas y Mirabales.

Aibonito - PR-724 Barriada San Luis & ext. San Luis.

Coamo - bo. los Llanos Sector Gabia

Utuado - urb. Cabrera

Jueves, 29 de octubre de 2026

Conexión y desconexión de clientes soterrado

Carolina - Edificio Comercial Narvaez, Condominio Condesa del Mar, Wanda Montes Salon, Cardio Health en ave. Isla Verde Esquina Calle Jupiter, Isla Verde, Calles: Jose de Diego, Narciso Front en Casco Urbano del Pueblo de Carolina

San Juan - Hotel Condado Plaza Condominios Miami, Valencia en ave. Ashford Condado

Remoción de vegetación peligrosa

Dorado - PR-694 int. PR-6659 bo. Maguayo, Sector Luisa Lopez, PR-659, Alturas del Plata, urb. Bosque Dorado & Sector Santa Rosa.

Guaynabo - Parkville Norte, Parkville Sur, Mayorga, San Ramon

Cidra - bo. Bayamon, Sector Paolo, sec. las Cruces.

Fajardo - urb. Fajardo Gardens y Extencion Fajardo Gardens, carr. 194, urb. Veve Calzada, Condominio la Loma, Jf Montalvo, Oficina del DEA, Negocio los Paraos.

San Juan - Calles: Tulipán, Lilas Crisantemo, Geranio, Playera en urb. San Francisco, Calles 31, 35 So en urb. las Lomas

Vega Alta - bo. Sabana Hoyos

Guayanilla - bo. Macana Sector Lugaro, Sector Botica, Macana-COTUI-SECTOR los Velazquez, Sector Santones.

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado

Caguas - Calles: 1 y 38,36,32, urb. Alturas de Villa del Rey

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Caguas - Villa Borinquen, I-22 Calle Guanina carr. 183 K1 H2 Town Caguas

Gurabo - PR-941 & PR-942 bo. Jaguas, Sectores los Paganes, las Flores, los Marquez, la Agricola, los Gonzalez, los Cosme, los Llinas, los Perez & Calle las Vistas.

Requerido por cliente

Aibonito - Comercio Panoraic Liquor Store

Reparación y modernización de subestaciones

Caguas - cond. Jardines del Condado Moderno, edu. Escuela Libre de Música, ind. Antigua Planta de Tratamiento, ind. Parque Industrial Caguax, res. Residencial Juan Jiménez García, urb. Caguas Norte, urb. Condado Moderno, urb. Condado Viejo, urb. José M. Delgado, urb. Plá, urb. Quiñones, urb. Villa Criolla, urb. Villa María, urb. Extensión Caguax, edu. Escuela Abelardo Díaz Morales, ind. Sector Industrial Plácido González, urb. Santa Elvira, edu. Escuela Vidal Serrano, edu. Universidad del Turabo Recinto de Caguas, sect. Mano Manca, cem. Cementerio Monte Calvario, edu. Escuela Abelardo Díaz Morales, ind. Sector Industrial Plácido González, urb. Caguax, urb. Caribe Gardens, urb. Extensión Caguax, urb. Santa Cecilia, urb. Santa Elvira, urb. Villa Guadalupe, urb. Villa las Mercedes, urb. Villa María, urb. Villa Victoria.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Río Grande - urb. Rio Grande Estates Calles 9A, 8, 12, ave. B, 19A, 19, 20, 20A & 22.

Guayama - bo. Jobos, urb. Haciendas de Guamani, AAA-POZO Hacienda Guamani.

Santa Isabel - bo. Jauca carr. #1

Utuado - las Palmas y Camino Candito Salva, Paso Palma

Viernes, 30 de octubre de 2026

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito - Barriada San Luis, Calle Palestina

Remoción de vegetación peligrosa

Arecibo - carr. 639 km 4.2 bo. Sabana Hoyos, sec. Mendez

Bayamón - PR-174 Casa de Restauracion Fe, Palabra y Presencia, urb. Santa Rosa Calles 9, 32, 20, ave. Main, ave. Boundary, 32 & 33, urb. Agustin Stahl Calles A, B, C, D & F.

Naguabo - Brazo Seco, urb. Jardines de la Via

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo- Universidad de Puerto Rico Recinto de Arecibo, Comunidad. Víctor Rojas Escuela Francisco Pachín Marín, Escuela Martín Diego Delgado, Sector Barrancas, Sector las Canelas, Sector los Mora, Sector Paseos Esmeralda, urb. Colinas de Palmarito, urb. Extensión Villa los Santos 1, urb. Jardines de Arecibo, urb. Marisol, urb. Parque de Jardines, urb. Paseo los Húcares, urb. Reparto Luribet, urb. University Gardens, urb. Villa los Santos, urb. Villa los Santos 2, urb. Villas del Remanso, urb. Villa Serena, urb. Vista Azul, Comunidad Navas, Sector Cunetas.

Caguas - Barriada Morales Calle B, C, F, D & L, ave. Gurabo PR-189 km 1.2 Frente res. Juan Jimenez Garcia & Huertas College, PR-796 km 0.8 int. bo. Rio Cañas, Sector Guasabara.

Gurabo - carr. 181 R945 km 2.8, bo. Massa, carr. 942 R941 km 3.9 Jaguas

Aguada - urb. Alturas de Aguada

San Juan - Parcelas Falu, Calle 21, 27, urb. las Virtudes, Calles Confianza, Felicidad, Franqueza, Emancipacion, Dignidad, Consolacion, Caridad, Bondad, urb. Jardines de Sabana Llana

Sabana Grande - bo. Susua, Calles Almendra, Algarrobo, las Flores Parque, Acacia, Aleli, Amapola

Sábado, 31 de octubre de 2026

Restauración y modernización de subestaciones

Caguas - urb. Extensión Caguax, edu. Escuela Abelardo Díaz Morales, ind. Sector Industrial Plácido González, urb. Santa Elvira, edu. Escuela Vidal Serrano, edu. Universidad del Turabo Recinto de Caguas, sect. Mano Manca, cem. Cementerio Monte Calvario, edu. Escuela Abelardo Díaz Morales, ind. Sector Industrial Plácido González, urb. Caguax, urb. Caribe Gardens, urb. Extensión Caguax, urb. Santa Cecilia, urb. Santa Elvira, urb. Villa Guadalupe, urb. Villa las Mercedes, urb. Villa María, urb. Villa Victoria

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes