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Trabajos de LUMA Energy dejarán sin luz al Viejo San Juan por 16 horas

Se trata de servicios en la subestación Covadonga

22 de octubre de 2026 - 2:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las labores estaban originalmente pautadas para el 17 de octubre pero fueron postergadas a petición de comerciantes para minimizar el impacto económico en la isleta de San Juan. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El servicio de energía eléctrica para el Viejo San Juan será interrumpido por 16 horas el lunes, 26 de octubre, informó LUMA Energy.

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De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la empresa, estos trabajos contemplan la relocalización de una unidad portátil, mantenimiento en la subestación, intervenciones en el sistema soterrado y mejoras en los sistemas de protección de distribución.

Los trabajos iniciarían a las 6:00 a.m. y se extenderían hasta las 10:00 p.m.

Las labores estaban originalmente pautadas para el 17 de octubre, pero fueron postergadas a petición de comerciantes para minimizar el impacto económico en la isleta de San Juan.

“Sabemos que estas labores requieren planificación y coordinación, pero son esenciales para lograr un sistema más seguro, moderno y resistente para nuestros clientes”, expresó la vicepresidenta de Programas y Fondos Federales de LUMA, Doriel Pagán.

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Breaking NewsLUMA EnergyEnergía eléctricaViejo San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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