Trabajos de LUMA Energy dejarán sin luz al Viejo San Juan por 16 horas

El servicio de energía eléctrica para el Viejo San Juan será interrumpido por 16 horas el lunes, 26 de octubre, informó LUMA Energy.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la empresa, estos trabajos contemplan la relocalización de una unidad portátil, mantenimiento en la subestación, intervenciones en el sistema soterrado y mejoras en los sistemas de protección de distribución.

Los trabajos iniciarían a las 6:00 a.m. y se extenderían hasta las 10:00 p.m.

Las labores estaban originalmente pautadas para el 17 de octubre, pero fueron postergadas a petición de comerciantes para minimizar el impacto económico en la isleta de San Juan.