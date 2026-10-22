Trabajos de LUMA Energy dejarán sin luz al Viejo San Juan por 16 horas
Se trata de servicios en la subestación Covadonga
22 de octubre de 2026 - 2:31 PM
22 de octubre de 2026 - 2:31 PM
El servicio de energía eléctrica para el Viejo San Juan será interrumpido por 16 horas el lunes, 26 de octubre, informó LUMA Energy.
De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la empresa, estos trabajos contemplan la relocalización de una unidad portátil, mantenimiento en la subestación, intervenciones en el sistema soterrado y mejoras en los sistemas de protección de distribución.
Los trabajos iniciarían a las 6:00 a.m. y se extenderían hasta las 10:00 p.m.
Las labores estaban originalmente pautadas para el 17 de octubre, pero fueron postergadas a petición de comerciantes para minimizar el impacto económico en la isleta de San Juan.
“Sabemos que estas labores requieren planificación y coordinación, pero son esenciales para lograr un sistema más seguro, moderno y resistente para nuestros clientes”, expresó la vicepresidenta de Programas y Fondos Federales de LUMA, Doriel Pagán.
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