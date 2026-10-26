“Picasso de los talladores de calabazas”: ingeniero de sistemas se destaca por su inusual talento

Cuando llega el otoño y las hojas empiezan a cambiar de color, Mike Valladao, ingeniero de sistemas en una empresa de ciberseguridad, se transforma en su alter ego, “Farmer Mike”, también conocido como el “Picasso de los talladores de calabazas”.

El granjero Mike lleva más de cuatro décadas tallando caras extravagantes y criaturas cómicas en calabazas gigantes. Con su característico mono naranja y su gorra de granjero, ha esculpido cientos de calabazas para convertirlas en caras macabras, paisajes costeros, brujas, dragones y personajes de la cultura pop, como Yoda y Charlie Brown.

Valladao no tiene ninguna formación artística reglada, pero siempre está buscando inspiración. Se le ocurren ideas al contemplar obras de arte en un museo o simplemente al pasear por la calle.

“A veces miro a alguien y pienso: “Vaya, me gustan sus dientes, o me gustan sus orejas, o cómo se le dilatan las fosas nasales”“, dijo Valladao.

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Este año, “Farmer Mike” celebró sus 40 años dedicados al arte de Halloween en el Half Moon Bay Art & Pumpkin Festival, que tiene lugar a mediados de octubre y es famoso sobre todo por su concurso de pesaje de calabazas gigantes. En este festival de dos días, que tiene lugar en la costa al sur de San Francisco, Valladao trabaja sobre el escenario para que el público pueda verlo.

Sus tallas de calabaza han generado encargos de todo Estados Unidos

Valladao descubrió su faceta artística tras empezar a cultivar calabazas gigantes en su casa de San José a mediados de la década de 1980. No sabía qué hacer con esas calabazas enormes, así que cogió un cuchillo y empezó a tallarles caras.

“Soy ingeniero de profesión y suelo planteármelo como si se tratara de construir algo, del mismo modo que construiría un dispositivo físico, capa a capa”, afirmó.

En 1986, los organizadores del festival vieron una foto de las calabazas de Valladao y le invitaron a mostrar sus habilidades como tallador en Half Moon Bay, donde su familia había abierto la primera tienda de piensos y semillas de la localidad en el siglo XIX. En una ocasión cultivó una calabaza de 800 libras (363 kilogramos), pero le supuso mucho trabajo, por lo que ya no participa en el concurso de calabazas gigantes.

Desde entonces, su arte le ha llevado a diferentes rincones del país, incluida una aparición en “The Tonight Show”. Ha recibido solicitudes para tallar calabazas en lugares como el zoológico de San Diego, la Academia de Ciencias de California y la Feria Estatal de Texas.

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“Se trata de la ilusión de profundidad”

Utiliza calabazas “Atlantic” que pesen entre 100 y 1.000 libras (45 y 454 kilogramos). Tienen una corteza gruesa que te permite tallar los rasgos faciales en relieve, ya sea de forma superficial o profunda.

“En realidad se trata de la ilusión de profundidad”, explicó Valladao. “Puedo hacer que parezca tridimensional, de modo que los ojos queden hundidos y la nariz sobresalga. Así que es un poco de tallado, pero solo le añado un poco más de magia”.

Valladao afirmó que no pone nombre a sus creaciones porque es consciente de la naturaleza efímera de su arte, que solo dura unos días.

“La verdad es que nunca me molesta que una calabaza empiece a envejecer, porque en algunos casos eso le da carácter”, dijo Valladao.

Y siempre hay más calabazas que tallar.

Tras 40 años en Half Moon Bay, Valladao no tiene intención de colgar los cuchillos de tallar.