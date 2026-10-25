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Trump vota por adelantado en Florida de cara a las elecciones de medio término

El presidente se expresó a favor de los republicanos antes de viajar a Georgia para un acto de campaña

25 de octubre de 2026 - 11:32 AM

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El presidente Donald Trump habla con la prensa tras votar por adelantado en las elecciones legislativas de 2026 en Florida. (Mark Schiefelbein)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump votó el sábado en las elecciones de medio término y afirmó que votó por todos los candidatos republicanos en Florida antes de dirigirse a un mitin en Georgia.

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Trump y la primera dama, Melania Trump, llegaron juntos a su centro de votación en West Palm Beach, ubicado en la oficina del supervisor de elecciones del condado de Palm Beach, luego de que el presidente pasara la mañana en su campo de golf cercano. En el pasado, Trump ha sido criticado por votar por correo, pese a su larga trayectoria de cuestionar ese método para emitir el voto.

Cuando le preguntaron si había votado por los candidatos de su partido, Trump, quien llevaba una calcomanía que decía “Yo voté”, respondió: “Sin duda”.

Al hablar con los periodistas en el centro de votación, Trump volvió a defender un anuncio del candidato republicano a la gobernación de Ohio, Vivek Ramaswamy. El anuncio ha generado fuertes críticas por incluir a la madre distanciada de la doctora Amy Acton, su rival demócrata, quien perdió la custodia de sus hijos después de que su esposo, padrastro de los menores, fuera acusado formalmente de violar a Acton cuando ella tenía 12 años.

Trump también defendió su decisión de ordenar a su administración que presentara una demanda para impedir la certificación de los resultados de la contienda al Senado federal en Alaska si el senador republicano Dan Sullivan pierde debido a la inclusión en la papeleta de un segundo candidato llamado Dan Sullivan.

En cuanto a la guerra en Irán, Trump dijo: “Puede que tenga que terminarla. O quizá lleguen a un acuerdo, pero no estoy seguro. De cualquier manera, ganamos”.

A Melania Trump, quien esta semana negoció un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en la devastada ciudad ucraniana de Oleshky, ocupada por Rusia, para permitir la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles, le preguntaron si contemplaba viajar a Ucrania.

“Ya veremos”, respondió a los periodistas.

En Florida, Trump ha respaldado al representante republicano Byron Donalds, quien se enfrenta a David Jolly, un político que pasó de republicano a independiente y luego a demócrata, en la contienda para suceder al gobernador Ron DeSantis, quien no puede aspirar a otro mandato debido al límite de términos.

Trump también ha hecho campaña a favor de la senadora republicana Ashley Moody, quien busca ocupar los dos años restantes del mandato senatorial que dejó vacante el secretario de Estado, Marco Rubio. Moody se enfrenta a Angie Nixon, legisladora estatal de tendencia progresista.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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