Obama arremete contra Trump, tildándolo de indecente y cruel

El expresidente Barack Obama denunció el sábado lo que calificó como crueldad e indecencia por parte del presidente Donald Trump y sus aliados republicanos, interviniendo en una de las contiendas electorales de mitad de mandato más ásperas del país, con el objetivo de movilizar a los votantes demócratas en dos estados clave del oeste medio.

En Ohio, Obama arremetió contra el candidato republicano a gobernador, Vivek Ramaswamy, quien ha redoblado la apuesta en una campaña publicitaria que presenta a la madre —con quien no mantiene relación— de su rival demócrata, Amy Acton. Trump y el vicepresidente JD Vance han defendido el anuncio, a pesar de que líderes republicanos en Ohio, incluido el gobernador Mike DeWine, han pedido su retirada.

“En los últimos días, hemos visto que no hay límite que él no esté dispuesto a cruzar, ni bajeza a la que no sea capaz de caer”, señaló Obama refiriéndose a Ramaswamy, y recordó que Acton ha “hablado de manera conmovedora sobre su dolorosa infancia y todo lo que ha tenido que vivir: abusos, negligencia y falta de un hogar”.

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Más tarde, en Michigan, Obama condenó a los críticos del candidato al Senado Abdul El-Sayed, sugiriendo que utilizan su nombre o su fe para intentar desacreditarlo.

“Ya hemos visto esta película antes. Yo mismo la protagonicé”, dijo Obama ante una multitud en el gimnasio de una escuela secundaria en Detroit. “Tengo un certificado de nacimiento completo que lo demuestra”.

“Abdul es tan de Michigan como cualquiera”, añadió.

Obama, de 65 años, sigue siendo la figura que mejor logra movilizar al Partido Demócrata, casi una década después de haber dejado la Casa Blanca. En estos últimos días previos a las elecciones de mitad de mandato —que el 3 de noviembre ayudarán a definir el equilibrio de poder en la política estadounidense—, Obama está aprovechando su gran influencia pública para recorrer el país.

Por su parte, Trump emitió su voto el sábado en Florida, donde defendió el anuncio de Ramaswamy, el cual se ha convertido en un foco de controversia a nivel nacional a poco más de una semana de la jornada electoral.

Aunque Ohio se ha vuelto un estado más firmemente republicano, este año ha sido un escenario electoral intensamente disputado. Tanto Trump como Vance han visitado el estado en las últimas semanas para recabar apoyo a favor del senador Jon Husted y de Ramaswamy. La controversia en torno al anuncio de Ramaswamy ha elevado aún más la ya de por sí caldeada atmósfera política.

Michigan es también un estado clave en esta temporada de elecciones de mitad de mandato, con contiendas de gran relevancia para el Senado y la gobernación.

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Los demócratas esperaban que la presencia de Obama en la ciudad —cuya población es tres cuartas partes negra— pudiera fortalecer el apoyo a El-Sayed entre los votantes negros. En las elecciones primarias, su oponente, Haley Stevens, ganó en el condado de Wayne —que incluye a Detroit— por un margen de unos 6 puntos porcentuales. La vicepresidenta Kamala Harris, la primera vicepresidenta negra y de origen surasiático, hizo campaña a favor de El-Sayed en septiembre.

Chunnika Hodges, residente de Detroit que participó el sábado en labores de campaña a favor de El-Sayed, señaló que algunos votantes negros apoyan a Rogers porque consideran que nada ha cambiado tras años de votar por los demócratas. Según Hodges, algunos también se muestran recelosos respecto a El-Sayed debido a sus políticas progresistas.

“No es que nos inclinemos hacia el conservadurismo, pero es algo que hemos visto dentro de nuestra comunidad”, explicó Hodges. “Hay personas negras conservadoras; hay demócratas conservadores”.

Mientras Obama promocionaba a los candidatos demócratas en Ohio y Michigan, también habló extensamente sobre Trump.

Acusó al presidente republicano y a su familia de una corrupción desenfrenada y señaló su incapacidad para reducir los costos, destacando que, en cambio, Trump se ha centrado en construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y un helipuerto en el jardín sur.

El expresidente demócrata reconoció que el país tendrá a Trump durante otros dos años, hasta que termine su mandato. Pero los votantes no están obligados a quedarse con los aliados de Trump, afirmó.

“No tenemos por qué conformarnos con un Congreso sin carácter ni con gobernadores republicanos que promueven la anarquía, la negligencia, la crueldad y la indiferencia hacia los trabajadores”, dijo Obama.

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La próxima semana, Obama encabezará un mitin en Georgia junto al senador Jon Ossoff y la candidata a gobernadora Keisha Lance Bottoms. Por su parte, está previsto que Trump hable en Georgia este sábado.