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Lula y Bolsonaro cierran campañas antes de la segunda vuelta en Brasil

Las encuestas publicadas el sábado dejan entrever una elección sumamente competida que podría decidirse por detalles

25 de octubre de 2026 - 9:11 PM

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Luiz Inácio Lula da Silva (izq.) y Flávio Bolsonaro (der.) se enfrentarán nuevamente en tres semanas. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro presentaron sus argumentos finales ante los votantes en la víspera de la segunda vuelta electoral en Brasil. Decenas de miles de simpatizantes salieron a las calles con la esperanza de atraer a los pocos votantes indecisos que quedan.

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Las encuestas publicadas el sábado dejan entrever una elección sumamente competida que podría decidirse por detalles.

Una victoria de Bolsonaro sumaría a Brasil a una lista de países latinoamericanos —entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú— que en los últimos años han elegido a aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un triunfo de Lula asegura cierta distancia entre la potencia económica de la región y Washington.

Lula, de 80 años, quien perdió la primera vuelta frente a Bolsonaro, de 45, por más de 2.2 millones de votos, posiblemente celebró el evento de campaña más grande de su carrera en la principal calle de Sao Paulo, la Avenida Paulista.

Bolsonaro reunió a sus simpatizantes en su natal Río de Janeiro y en Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, el estado que durante décadas ha señalado correctamente al ganador de la elección presidencial.

Las manifestaciones del sábado marcaron la culminación de un impulso que se intensificó a comienzos de este mes.

Lula, que por la mañana tuvo un mitin en la playa de Copacabana, de Río, les dijo a sus seguidores: “el pueblo ha asumido la responsabilidad de liderar la campaña”.

Desde la votación del 4 de octubre, Brasil ha sido escenario de manifestaciones multitudinarias de la izquierda, en un territorio que los simpatizantes del presidente habían perdido en los últimos años frente a los votantes del expresidente Jair Bolsonaro.

Casi 160 millones de brasileños están habilitados para votar. Más de 33 millones, o el 21% del electorado, no sufragó a comienzos de este mes y podría enfrentar una pequeña multa por no emitir su voto sin justificación. Las personas que se ausentaron en la primera vuelta pueden votar en la segunda.

Los brasileños votan mediante urnas electrónicas, introduciendo dígitos que corresponden a sus candidatos. Los resultados se dan a conocer pocas horas después del cierre de las urnas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Luiz Inácio Lula da SilvaEleccionesBrasil
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