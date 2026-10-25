La arquidiócesis de Nueva York deberá pagar $800 millones a supervivientes de abusos por parte del clero

La Arquidiócesis de Nueva York y los abogados de aproximadamente 1,300 feligreses que afirmaron haber sufrido abusos sexuales por parte del clero han llegado a un acuerdo de $800 millones para resolver sus demandas legales; se trata del segundo acuerdo de mayor cuantía que involucra a una arquidiócesis católica en Estados Unidos.

El arzobispo Ronald Hicks envió el sábado un correo electrónico al clero confirmando el acuerdo, después de que los abogados de los sobrevivientes de los presuntos abusos lo anunciaran. Hicks señaló que el acuerdo no será definitivo hasta que las partes lo firmen, un paso previsto para la semana del 6 de noviembre.

El único acuerdo de mayor envergadura relacionado con denuncias de abuso sexual en Estados Unidos fue el de la Arquidiócesis de Los Ángeles, que en 2024 acordó pagar $880 millones a 1,000 víctimas de abuso, sumados a los $740 millones que ya había pagado anteriormente por otras demandas. En junio, la Arquidiócesis de San Francisco llegó a un acuerdo de $395 millones para resolver cerca de 500 demandas presentadas por abusos cometidos por el clero; asimismo, en diciembre de 2025, un juez federal aprobó un acuerdo mediante el cual la Arquidiócesis de Nueva Orleans se comprometió a pagar al menos $230 millones a las víctimas de abuso.

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El acuerdo con la Arquidiócesis de Nueva York pondría fin a más de siete años de litigios. En mayo, las partes establecieron un marco para el acuerdo que requería la aprobación de todas las personas que presentaron una demanda.

“El acuerdo unánime de los sobrevivientes que presentaron demandas contra la Arquidiócesis de Nueva York marca un momento significativo en la búsqueda de justicia”, afirmó en un comunicado Jeff Anderson, abogado que representa a personas que interpusieron más de 1,000 demandas contra la Iglesia católica en el estado de Nueva York. “Gracias a su valentía, sacrificio y determinación, los sobrevivientes han contribuido a propiciar un proceso de rendición de cuentas y han dado un paso importante hacia la asunción de responsabilidades”.

La Arquidiócesis de Nueva York abarca los distritos neoyorquinos del Bronx, Manhattan y Staten Island, así como siete condados al norte de la ciudad de Nueva York; comprende cerca de 300 iglesias, más de 150 escuelas parroquiales y una población de 2.5 millones de católicos. En su correo electrónico dirigido al clero, Hicks señaló que, si los miembros de la iglesia preguntan por el acuerdo, “por favor, háganles saber que se ha logrado un gran avance”.

“Estamos a punto de poder —si Dios quiere— brindar cierto grado de sanación y reconciliación a todas las víctimas supervivientes”, escribió. “Este acuerdo también permitirá a la archidiócesis volver a centrar toda su atención en su misión: predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, cuidar de los pobres y necesitados, acoger al extranjero y educar a nuestros niños”.

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Una ley de Nueva York, promulgada en 2019, permite a los supervivientes de abusos sexuales durante su infancia presentar demandas contra sus agresores y contra las instituciones que los encubrieron, hasta que cumplan los 55 años. Aquellas personas que ya habían cumplido los 55 años cuando se promulgó la ley también recibieron un plazo —hasta agosto de 2021— para presentar demandas, independientemente de cuándo hubiera ocurrido el presunto abuso.

“Se trata de un logro extraordinario para los supervivientes”, afirmó Trusha Goffe, abogada del bufete de Anderson. “Los supervivientes se mantuvieron firmes a lo largo de años de litigios para alcanzar este acuerdo monumental”.