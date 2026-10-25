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“Fue un presidente totalmente incompetente”: Trump arremete contra Barack Obama

Sus declaraciones surgen luego de que el expresidente participara de un mitin de campaña en Michigan

25 de octubre de 2026 - 10:25 AM

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No es la primera vez que Trump hace estas declaraciones sobre Obama. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo de madrugada contra el expresidente Barack Obama, después de que éste participara en un mitin de campaña en apoyo al candidato a senador demócrata Abdul-El Sayed este sábado en Michigan.

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“Obama fue un presidente totalmente incompetente! Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Tras recordar que Obama hizo campaña por Hillary Clinton y Kamala Harris, el presidente aseguró que ahora está haciendo campaña por “un yihadista vinculado a los Hermanos Musulmanes”, en alusión a El Sayed.

El presidente número 44 de Estados Unidos, Barack Obama, cumple 65 años hoy, 4 de agosto. Barack Obama nació en 1961.Obama es el expresidente más popular. Según una encuesta publicada en junio por CNN, tiene la opinión positiva del 57% de los estadounidenses, por encima de Biden (30%), y el de Donald Trump (34%).
1 / 20 | FOTOS: Obama cumple 65 años. El presidente número 44 de Estados Unidos, Barack Obama, cumple 65 años hoy, 4 de agosto.

No es la primera vez que Trump hace estas declaraciones, ya que este viernes aseguró que era parte de los “Hermanos Musulmanes”, que fueron designados como grupo terrorista extranjero por su Gobierno en noviembre de 2025 por sus vínculos con Hamás.

Michigan se ha convertido en clave en la reñida batalla entre demócratas y republicanos por el control del Senado y este domingo Trump tiene previsto también un mitin en este estado.

“Yo gané en Michigan por un amplio margen; logré recuperar la industria automotriz, la base de la Fuerza Aérea y mucho más. Además, hay más empleos que nunca”, escribió el mandatario antes de acudir al acto de campaña de este domingo.

Tags
Donald TrumpEstados UnidosBarack ObamaElecciones de medio términoMichigan
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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