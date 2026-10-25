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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece conductor de 59 años en accidente vehicular en Ponce

El hombre presuntamente viajaba en dirección contraria por la PR-10 cuando fue impactado

25 de octubre de 2026 - 9:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Patrullas de Carreteras de Ponce. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un conductor de 59 años que transitaba por la PR-10, kilómetro 13.4 falleció en la noche del sábado en Ponce tras ser impactado por otro vehículo.

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Según un informe de la Policía, la Toyota Tacoma vino del 2003 conducida por William Pagán, residente del municipio de Lares, fue impactada por el área lateral izquierda por una Ford F-150 negra del 2024 que transitaba en dirección contraria.

Pagán recibió heridas graves que le ocasionaron la muerte en el acto.

El agente Jorge Ocasio, adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Ponce, se encuentra a cargo de la investigación, en unión al fiscal Guillermo Figueroa.

Según la Uniformada, el fiscal instruyó ocupar los vehículos para fines de peritaje y ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoPoncePolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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