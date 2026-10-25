Fallece conductor de 59 años en accidente vehicular en Ponce

Un conductor de 59 años que transitaba por la PR-10, kilómetro 13.4 falleció en la noche del sábado en Ponce tras ser impactado por otro vehículo.

Según un informe de la Policía, la Toyota Tacoma vino del 2003 conducida por William Pagán, residente del municipio de Lares, fue impactada por el área lateral izquierda por una Ford F-150 negra del 2024 que transitaba en dirección contraria.

Pagán recibió heridas graves que le ocasionaron la muerte en el acto.

El agente Jorge Ocasio, adscrito a la División Patrullas de Carreteras de Ponce, se encuentra a cargo de la investigación, en unión al fiscal Guillermo Figueroa.