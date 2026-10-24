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“No representaba peligro alguno”: descartan amenaza por “objeto sospechoso” en el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Aerostar informó que las operaciones fueron retomadas en el Terminal A

24 de octubre de 2026 - 2:51 PM

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Aerostar exhortó a los viajeros a seguir las instrucciones del personal de seguridad y de las autoridades presentes en el aeropuerto. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades activaron este sábado el protocolo de seguridad en el aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, tras detectar un objeto sospechoso durante la inspección de equipaje en el punto de cotejo del Terminal A, pero fue evaluado y se determinó que no representaba peligro alguno, informó Aerostar Puerto Rico.

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“Luego de la inspección realizada por la División de Explosivos de la Policía de Puerto Rico, se determinó que el objeto sospechoso detectado en el Terminal A no representaba peligro alguno. Tras completarse los protocolos de seguridad correspondientes, las operaciones en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín fueron retomadas”, indicó la compañía.

Inicialmente, como medida preventiva, se había establecido un perímetro de seguridad y se detuvieron momentáneamente las labores en los mostradores de las líneas aéreas de ese terminal. Los pasajeros también fueron movilizados a una zona aledaña, de acuerdo con Aerostar.

La inspección de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés) y las operaciones de los mostradores de las aerolíneas fueron trasladadas temporalmente al área central del Terminal B. “Hasta el momento, ningún vuelo se ha visto afectado”, indicó la empresa operadora del aeropuerto en ese momento.

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