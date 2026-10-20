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Arrestan a sospechoso de robar gafas en tienda Duty Free del aeropuerto Luis Muñoz Marín

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina se hará cargo de la pesquisa

20 de octubre de 2026 - 2:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente ocurrió en los predios de una tienda del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía arrestó al sospechoso de cometer un robo en la tienda Duty Free, ubicada en el terminal B del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina.

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Según la información preliminar, el individuo presuntamente se apropió de varias gafas de distintas marcas, valoradas en aproximadamente $3,146.

Tras la investigación, las autoridades arrestaron al sospechoso, cuya identidad no fue divulgada.

“El caso será consultado en el día de hoy con el fiscal de turno para determinar la posible radicación de cargos criminales”, detalla el informe policial.

El agente Luis Orta, adscrito al Precinto de Aeropuerto, junto con personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, continúa a cargo de la investigación.

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