¿Por un “corte de pastelillo”? Conductor le dispara a otro tras incidente en Carolina

Un incidente de tránsito provocado presuntamente por un “corte de pastelillo” culminó en disparos de un conductor contra otro en la carretera PR-3, cerca de la intersección con la avenida Muñoz Rivera en Carolina.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, los hechos se reportaron a las 6:47 a.m. de este jueves, cerca de una farmacia, mientras el perjudicado transitaba por la vía en un Toyota Corolla azul oscuro.

El querellante alegó que alguien desde un vehículo en movimiento le realizó un disparo, ocasionándole daños a su auto. La agresión fue investigada inicialmente por el policía municipal Enrique López, quien refirió el caso al personal de la Policía de Puerto Rico.

El inspector Rubén Moyeno, comisionado de la Policía Municipal de Carolina, indicó que inicialmente recibieron una alerta sobre disparos en la avenida 65 de Infantería. Sin embargo, precisó que la investigación ubicó el incidente en la intersección de la carretera PR-3 con la avenida Muñoz Rivera.

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“(El querellante) alega que iban transitando por la carretera PR-3 y, al llegar a la PR-3 con la Muñoz Rivera, hubo como un intercambio de palabras entre él y el otro conductor. Entendemos que por un corte de pastelillo. Esa es la información que está arrojando la investigación”, explicó el oficial.

“Inmediatamente, ahí el conductor se molesta, desenfunda un arma de fuego al cambiar la luz y le hace un disparo”, agregó el comisionado de la Policía Municipal a Telenoticias de Telemundo. Asimismo, precisó que el presunto agresor llegó hasta un cuartel, se entregó e hizo unas admisiones.

La Policía confirmó que el vehículo del perjudicado presenta un impacto de bala en el área de la puerta. Como parte de la investigación, las autoridades ocuparon un arma de fuego y el auto del presunto agresor. Además, investigan si este posee una licencia vigente para la portación de armas.

Por su parte, el perjudicado dijo a Telemundo que estaba “bien asustado” y “nervioso”. “La persona tuvo una diferencia, whatever, porque no sé y (cuando) cambió la luz, me realizó un disparo”, agregó el conductor.

Contrario a lo que indicó la Policía Municipal de Carolina, negó que se hubiera tratado de un incidente por un “corte de pastelillo”. “Confusión. Me confundió con alguien. Desconozco de verdad”, abundó el perjudicado, quien añadió que “no pasó a mayores, gracias a Dios”.