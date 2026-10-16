Radican cargos a hombre por presunto maltrato y negligencia contra niña con autismo en Ponce

Un hombre enfrenta cargos por presunto maltrato y negligencia contra una niña de 4 años con autismo, luego de que una investigación del Departamento de la Familia revelara que la menor presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo en Ponce, informó la Policía.

El imputado fue identificado como Enrique M. Miniño, de 48 años, contra quien se radicaron cargos por los Artículos 53 y 54 de la Ley 57, conocida como la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.

Según el informe emitido por la Uniformada, los hechos se remontan al 26 de septiembre, cuando una trabajadora social del Departamento de la Familia investigaba una alegación de maltrato contra la menor y constató que tenía hematomas en diferentes partes del cuerpo.

La pesquisa estuvo a cargo de la agente Agnesjoan Ortiz, adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, bajo la supervisión de la teniente María I. Colón.

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El caso fue consultado con la fiscal Lisa Alicea Alvarado, de la Fiscalía de Ponce, quien instruyó la radicación de los mencionados cargos.

La jueza Sofía Ramos Ríos, del Tribunal de Ponce, evaluó la prueba y determinó causa para arresto. Además, impuso una fianza de $4,000, que el imputado prestó, por lo que quedó en libertad bajo supervisión electrónica.