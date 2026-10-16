“Que no bajen la guardia”: advierten sobre marejadas y riesgo de corrientes en las playas

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Una marejada que llegará durante la tarde y noche de este viernes mantendrá un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas al norte y este de Puerto Rico, incluida la isla municipio de Culebra.

Mientras, otra marejada más fuerte podría elevar ese riesgo de corrientes marinas a alto entre el lunes próximo y la madrugada del martes, advirtió la meteoróloga María Novoa, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Aunque la primera marejada no provocaría un cambio significativo en el oleaje, Novoa explicó que traerá suficiente energía para mantener condiciones que requieren precaución entre los bañistas.

“Ahora mismo tenemos una marejada que pudiera estar llegando más tarde en el día de hoy. En este caso, la marejada por el momento no se ve que traiga un oleaje significativo. En el caso de esta, estoy viendo que podría llegar con bastante energía, pero no sería un cambio significativo en el oleaje, porque ya el oleaje se ve pequeño con esta marejada”, explicó la meteoróloga.

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En esa línea, precisó que el riesgo de corrientes marinas se mantendrá moderado en las playas al norte y este de la isla, incluida Culebra, aunque recalcó que esto no significa que no haya peligro.

“Eso sí, en la mensajería que siempre le damos a las personas, solo porque el riesgo no es alto no quiere decir que no esté riesgo. Siempre hay un riesgo de corrientes marinas”, sostuvo a preguntas de El Nuevo Día.

Ante estas condiciones, recomendó a los ciudadanos mantenerse atentos al pronóstico, y que, en caso de visitar playas, opten por balnearios que cuentan con salvavidas.

“La mejor recomendación es que las personas se mantengan pendientes a las condiciones de la playa, que opten por playas con salvavidas, en este caso los balnearios porque nuevamente, aunque el riesgo es moderado, esta marejada se ve que tiene bastante energía”, indicó Novoa.

Otra marejada podría elevar el riesgo a alto

“Hay otra marejada que se ve más fuerte llegando ya para la tarde del lunes hacia madrugada del martes, más o menos. Y con esta sí pudiéramos ver un aumento en el riesgo de corrientes marinas, en este caso pudiera ser alto ya para la tarde del lunes hacia el martes”, señaló.

En cuanto a las condiciones del mar, la meteoróloga indicó que el oleaje en aguas abiertas podría fluctuar entre dos y cuatro pies, ocasionalmente alcanzando los cinco pies, mientras que las olas rompientes en la orilla podrían medir entre tres y cinco pies durante estos días.

“Si hablamos como tal de ola rompiente, que es la que vemos en la orilla, que es la que afecta a los bañistas, pudiera estar alrededor de entre 3 a 5 pies durante estos días. Ya cuando veamos la llegada de esta marejada más fuerte la semana entrante, sí pudiéramos ya alcanzar los seis pies y ya pues en este caso es que vemos ese riesgo alto de corrientes marinas”, detalló Novoa.

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La meteoróloga insistió en que el riesgo moderado previsto para el fin de semana también requiere precaución, particularmente entre quienes planifican visitar las playas.

Aguaceros en el interior y oeste

En cuanto a las condiciones del tiempo, el SNM anticipó el desarrollo de algunos aguaceros durante la tarde, principalmente en sectores del interior hacia el oeste.

A preguntas de este medio, Novoa aclaró que no se espera una actividad significativa que provoque inundaciones repentinas, aunque podrían registrarse acumulaciones de agua en las carreteras y en zonas de pobre drenaje.

“Sí pudiéramos observar algunos aguaceros desarrollándose sobre el interior, en este caso refiriéndome más al interior hacia el oeste de la isla”, indicó.

La meteoróloga explicó que existe un riesgo limitado de inundaciones asociado a estos aguaceros y exhortó a los conductores a ejercer precaución, especialmente durante las horas de la tarde.

“En este caso no se espera que sea una actividad súper significativa para que pueda generar algún tipo de inundación repentina o algo así, pero sí tenemos un riesgo limitado de inundación en este caso, ya que alguno que otro aguacero pudiera básicamente traer charcos de agua en las carreteras, acumulaciones de agua en áreas de pobre drenaje. Y son para esas áreas que mencioné, del interior hacia el oeste de la isla. En este caso cualquier persona que vaya a transitar a través de la zona durante horas de la tarde, pues que tenga precaución porque se puede encontrar con periodos de lluvia fuerte a través de esa zona”, expresó Novoa.

Índices de calor podrían alcanzar los 100 grados

Por otro lado, Puerto Rico enfrenta un riesgo limitado de calor excesivo, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los bajos 90 grados Fahrenheit en algunas zonas.

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Según Novoa, aunque las temperaturas continúan relativamente elevadas durante esta transición de temporada, no se anticipa un episodio de calor significativo que requiera la emisión de advertencias o avisos.

“Hoy tenemos un riesgo limitado en este caso de calor excesivo. En términos de temperatura no descartamos que algunas zonas lleguen a los bajos 90 porque estamos todavía en esa transición de temporada donde las temperaturas aún están un poco más calientes. Pero no se espera un riesgo significativo en este caso”, explicó.

Asimismo, los índices de calor podrían alcanzar los 100 grados en algunas áreas durante la mañana y cerca del mediodía.