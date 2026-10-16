Desaparece nuevamente adolescente de 15 años que se había evadido de hogar en San Juan

La Policía de Puerto Rico solicitó ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero del adolescente Damon Jariel Córdova Rivera, de 15 años, quien fue reportado desaparecido el 9 de octubre por una trabajadora social.

Córdova Rivera fue uno de los cuatro menores que se evadieron el 27 de agosto del Hogar del Niño Manuel Fernández Juncos, en Santurce. Luego, fue localizado en el residencial Leonardo Santiago, en Juana Díaz.

Ahora, la Uniformada reportó, en un informe preliminar, que el menor volvió a desaparecer. Córdova Rivera fue visto por última vez en la escuela pública Albert Einstein, ubicada en la calle Rexach, en Barrio Obrero, Santurce.

De acuerdo con la trabajadora social, el menor salió de las instalaciones al culminar su jornada escolar y desde entonces se desconoce su paradero.

Córdova Rivera fue descrito como de tez trigueña, cinco pies y 10 pulgadas de estatura, unas 160 libras de peso, ojos marrones y cabello castaño.

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Al momento de su desaparición, vestía una camisa tipo polo gris, un pantalón mahón largo del mismo color y zapatos deportivos negros.

La búsqueda está a cargo de agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.