Trío roba una guagua a punta de pistola en urbanización de Carolina

Un carjacking es investigado por la Policía desde la madrugada de hoy, martes, en Carolina.

El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 5:42 a.m., en la urbanización Country Club.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al llegar al lugar, el querellante informó que tres individuos, mediante amenaza e intimidación con armas de fuego, lo despojaron de una guagua marca Ram 2500 Laramie, color rojo, del año 2020, con la tablilla 1059934”, indicó el informe policíaco.

El mismo agregó que el vehículo hurtado tiene una calcomanía de color verde, mientras que, al momento, no se habían reportaron personas heridas.

El agente Orlando Rosario del precinto Carolina Norte realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.