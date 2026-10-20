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Trío roba una guagua a punta de pistola en urbanización de Carolina

La Policía indicó que el vehículo que se llevaron era una Ram 2500 Laramie roja, de 2020, con tablilla 1059934

20 de octubre de 2026 - 9:10 AM

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Hasta este lunes, la Policía había reportado 133 casos de carjacking, 41 menos que los 174 registrados a la misma fecha en el 2025. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un carjacking es investigado por la Policía desde la madrugada de hoy, martes, en Carolina.

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El robo del vehículo a mano armada fue reportado a eso de las 5:42 a.m., en la urbanización Country Club.

Según la información preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al llegar al lugar, el querellante informó que tres individuos, mediante amenaza e intimidación con armas de fuego, lo despojaron de una guagua marca Ram 2500 Laramie, color rojo, del año 2020, con la tablilla 1059934”, indicó el informe policíaco.

El mismo agregó que el vehículo hurtado tiene una calcomanía de color verde, mientras que, al momento, no se habían reportaron personas heridas.

El agente Orlando Rosario del precinto Carolina Norte realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 133 casos de carjacking; 41 menos que los 174 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCarolinaCarjacking
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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