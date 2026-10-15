Arrestan a dos jóvenes en motora robada tras persecución en Guaynabo

Dos jóvenes en una motora robada fueron arrestados por la Policía hoy, jueves, tras una persecución en Guaynabo.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 10:58 a.m., comenzando en la carretera PR-177.

La Policía indicó que agentes, adscritos a la Unidad Motorizada (UM) de la Zona de Bayamón, intervinieron con los jóvenes “luego de que una motora con gravamen de hurto fuera detectada mediante un sistema de vigilancia electrónica”.

Agregó que la motora supuestamente había sido hurtada mediante “carjacking” el pasado 10 de octubre de 2026, en la avenida Luis Muñoz Rivera, en San Juan".

“Los agentes de la Unidad Motorizada iniciaron un seguimiento en la carretera PR-177, que continuó por la avenida Ramírez de Arellano y la avenida Luis Vigoreaux, hasta llegar frente a la urbanización Garden Hills, en Guaynabo, donde arrestaron a los dos ocupantes de la motora”, apuntó el informe policiaco.

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La motora ocupada fue descrita como una Tank 200 EFI Pro Black, año 2026.

Uno de los arrestados tiene 19 años, mientras que el otro es menor de edad.

Por otra parte, informó que también había “otras dos personas a bordo de una segunda motora que figuraba con gravamen de hurto mediante carjacking, aunque esta no había sido detectada por el sistema de vigilancia electrónica”.