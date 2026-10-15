Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
15 de octubre de 2026
88°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a dos jóvenes en motora robada tras persecución en Guaynabo

Otras dos personas lograron escapar en otro vehículo hurtado

15 de octubre de 2026 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Uno de los arrestados tiene 19 años, mientras que el otro es menor de edad. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos jóvenes en una motora robada fueron arrestados por la Policía hoy, jueves, tras una persecución en Guaynabo.

RELACIONADAS

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 10:58 a.m., comenzando en la carretera PR-177.

La Policía indicó que agentes, adscritos a la Unidad Motorizada (UM) de la Zona de Bayamón, intervinieron con los jóvenes “luego de que una motora con gravamen de hurto fuera detectada mediante un sistema de vigilancia electrónica”.

Agregó que la motora supuestamente había sido hurtada mediante “carjacking” el pasado 10 de octubre de 2026, en la avenida Luis Muñoz Rivera, en San Juan".

“Los agentes de la Unidad Motorizada iniciaron un seguimiento en la carretera PR-177, que continuó por la avenida Ramírez de Arellano y la avenida Luis Vigoreaux, hasta llegar frente a la urbanización Garden Hills, en Guaynabo, donde arrestaron a los dos ocupantes de la motora”, apuntó el informe policiaco.

La motora ocupada fue descrita como una Tank 200 EFI Pro Black, año 2026.

Uno de los arrestados tiene 19 años, mientras que el otro es menor de edad.

Por otra parte, informó que también había “otras dos personas a bordo de una segunda motora que figuraba con gravamen de hurto mediante carjacking, aunque esta no había sido detectada por el sistema de vigilancia electrónica”.

Sin embargo, “estas personas se dieron a la fuga y los agentes no lograron darles alcance”.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuaynaboArrestosPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 15 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: