Dos asesinatos en Guaynabo y Bayamón movilizan a la Policía: ¿qué se sabe?
Los casos fueron en Guaynabo y uno en Bayamón
12 de octubre de 2026 - 8:22 AM
12 de octubre de 2026 - 8:22 AM
La Policía reportó dos asesinatos en escenas separadas en la mañana de hoy, lunes, en los municipios de Bayamón y Guaynabo.
Según informes de la Policía de Puerto Rico, el primer caso suscitó en el barrio Santa Rosa en Guaynabo a las 7:15 a.m. cuando se encontró un hombre con múltiples heridas de bala.
A las 7:20 a.m. fue reportado en la carretera 167, sector Algarrobo en Bayamón el segundo asesinato donde también se descubrió un masculino baleado.
A las escenas se dirigen los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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