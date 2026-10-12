Dos asesinatos en Guaynabo y Bayamón movilizan a la Policía: ¿qué se sabe?

La Policía reportó dos asesinatos en escenas separadas en la mañana de hoy, lunes, en los municipios de Bayamón y Guaynabo.

Según informes de la Policía de Puerto Rico, el primer caso suscitó en el barrio Santa Rosa en Guaynabo a las 7:15 a.m. cuando se encontró un hombre con múltiples heridas de bala.

A las 7:20 a.m. fue reportado en la carretera 167, sector Algarrobo en Bayamón el segundo asesinato donde también se descubrió un masculino baleado.