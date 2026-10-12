Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
12 de octubre de 2026
83°Lluvias y tronadas dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos asesinatos en Guaynabo y Bayamón movilizan a la Policía: ¿qué se sabe?

Los casos fueron en Guaynabo y uno en Bayamón

12 de octubre de 2026 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A las escenas se dirigen los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía reportó dos asesinatos en escenas separadas en la mañana de hoy, lunes, en los municipios de Bayamón y Guaynabo.

RELACIONADAS

Según informes de la Policía de Puerto Rico, el primer caso suscitó en el barrio Santa Rosa en Guaynabo a las 7:15 a.m. cuando se encontró un hombre con múltiples heridas de bala.

A las 7:20 a.m. fue reportado en la carretera 167, sector Algarrobo en Bayamón el segundo asesinato donde también se descubrió un masculino baleado.

A las escenas se dirigen los agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Tags
Breaking NewsBayamónGuaynaboAsesinatosPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: