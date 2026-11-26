Una mujer de 21 años resultó herida de bala tras recibir seis disparos durante una corrida de motoras en la madrugada de este jueves, Día de Acción de Gracias, en la urbanización Glenview, cerca de una panadería, en Ponce.

La Policía informó que, a eso de las 12:08 a.m., fue alertada sobre el incidente, en el que la mujer resultó herida luego de que realizaran varias detonaciones desde un vehículo.

Según el capitán Edgardo González, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, la joven formaba parte de una corrida “pequeña” cuando ocurrió el suceso.

González añadió además que en entrevista con el novio de la joven no se pudo precisar que hubiesen problemas anteriores con personas durante la corrida.

“Habían más personas en ese grupo que no se sabe si el ataque iba dirigido a ellos”, apuntó el investigador.

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La joven se encuentra en estado crítico y fue sometida a una cirugía de emergencia para intentar salvarle la vida.

El capitán expuso además que ni la mujer ni su pareja contaban con expediente criminal.

En este incidente además otra persona recibió una laceración en la pierna izquierda y un vehículo tuvo daños en la puerta del conductor.