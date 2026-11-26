Una familia con dos menores de edad perdió su hogar y su vehículo tras un incendio reportado durante la noche del miércoles, en la víspera del Día de Acción de Gracias, en el sector Los López, en las Parcelas Galateo, en Toa Alta.

Según la información preliminar, el fuego en la residencia de madera, donde vive una mujer con sus dos hijos, de 9 y 5 años, fue reportado a las 11:23 p.m. y las labores de extinción se prolongaron hasta las 3:00 a.m. de este jueves.

En la emergencia participaron unidades del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Toa Alta y personal del Cuerpo de Rescate. También llegaron hasta la escena agentes de la Policía Municipal y de la Policía de Puerto Rico.

Piden ayuda para la familia

Mediante una transmisión en vivo en la red social Facebook, el animador y creador de contenido Markito, colaborador del programa de Telemundo “Puerto Rico gana”, exhortó esta madrugada a la gente a colaborar con la familia afectada.

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Asimismo, indicó que pronto ofrecerá información para que la ciudadanía pueda colaborar con la familia y aportar a su recuperación. La intención es unir esfuerzos para reconstruir el hogar antes de que finalice el año.

“Se acaba de quemar una casa completa. La familia quedó sin casa. Tienen dos niños y, lamentablemente, se les quemó el carro, se les quemó la casa, se les quemó todo. Tengo aquí a los bomberos”, narró.

Una familia lo pierde todo tras incendio en Toa Alta La familia con dos niños, de 9 y 5 años, perdió su hogar y su vehículo tras un voraz incendio.