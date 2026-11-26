Al menos cuatro personas resultaron heridas esta madrugada en un accidente de tránsito que involucró un vehículo de la Policía de Puerto Rico, en la carretera PR-417, en el barrio Mal Paso, sector La Gran Vía, en Aguada.

Según la información preliminar de la Uniformada, tres policías transitaban por la vía en un vehículo oficial marca Dodge Ram cuando el conductor de un Volkswagen Jetta presuntamente invadió el carril contrario e impactó la unidad oficial.

Como resultado del choque, los cuatro involucrados sufrieron heridas y fueron transportados a instituciones hospitalarias cercanas. Todos se encuentran en condición estable.