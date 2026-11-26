En los Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, los perros de trabajo (“working dogs”) han sido guías, detectores y perros de terapia, y han servido con gran valentía en las fuerzas armadas, además de ser los mejores amigos de los seres humanos. Los perros de trabajo han sido entrenados y son animales leales con un propósito inquebrantable en sus vidas. El Programa de Monedas Conmemorativas de Perros de Trabajo 2027 honra a estos canes extraordinarios y a las personas que dependen de ellos. Los perros muchas veces ayudan a las personas a desenvolverse en su vida diaria, protegen a las comunidades y apoyan a quienes los necesitan. En la historia de Estados Unidos, al igual que en Puerto Rico, los perros de trabajo han dejado una huella imperecedera gracias a su dedicación y servicio. Este año, la Casa de Moneda de Estados Unidos presentó los nuevos diseños de las monedas que honran los perros de servicio. Esta medida bipartita se convirtió en ley en 2024, bajo la presidencia de Joe Biden, y en enero de 2027, las monedas saldrán a la venta al público.

Hace muchos años cuando estudiaba en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, llegó a mi casa una perrita que nos trajo mucha alegría a toda la familia. Era una golden retriever, que mi hermano Ricardo llamó Patria. Patria era una perra noble que con el tiempo se convirtió en perro de terapia. Mi mamá iba de voluntaria y llevaba a Patria a los hospitales de Ponce para que los pacientes se alegraran, especialmente los niños, y jugaran con ella. En una ocasión fui con Patria al Centro Sor Isolina Ferré en Tabaiba para que los niños del Centro jugaran con ella en una actividad organizada en la que participaron varios perros de terapia.

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Menciono esto porque el primer lanzamiento de este programa conmemorativo honra con una moneda de oro de $5 a los perros de terapia. En esa moneda de oro aparece representado un perro de terapia en el anverso (frente). El reverso muestra a un niño interactuando con un can junto a la inscripción “UNCONDITIONAL SUPPORT”. La segunda moneda conmemorativa es de plata, tiene un valor de $1y honra a los perros guía y de asistencia. Aparece un golden retriever ayudando a una persona con discapacidad visual en el anverso y un labrador retriever con un veterano en silla de ruedas en el reverso. Por último, la tercera es una moneda revestida (“clad”) de 50 centavos que reconoce a los K-9 militares y policiales. En el anverso aparece un pastor alemán parado sobre escombros y utilizando equipo de protección y, en el reverso, un german shorthaired pointer inspeccionando una bolsa en un aeropuerto.

Mi abuelo Humberto Zayas Chardón, a quien recuerdo con mucho cariño, era veterinario en Ponce. Él siempre me enseñó que hay que tratar a los animales como a un miembro más de la familia. Es por ello que siempre debemos tratar a los animales, con piedad, misericordia y respetar a todos los seres vivos de nuestra bendita Isla del Encanto.

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