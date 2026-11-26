Como parte de la temporada de Acción de Gracias, Next Gen Leaders Organization, club estudiantil de Wesleyan Academy, en Guaynabo, realizó el primer recogido de donaciones de su campaña “Thanksgiving with Purpose”, en apoyo a la Casa Ronald McDonald de Puerto Rico.

Ubicada en Santurce, a pasos del San Jorge Hospital, la Casa Ronald McDonald de Puerto Rico sirve a familias con niños que necesitan recibir tratamiento médico especializado lejos de sus hogares. Les ofrece alojamiento, alimentos, transportación, apoyo emocional y un entorno seguro cerca del hospital donde el menor es atendido.

Next Gen Leaders Organization, club enfocado en desarrollar el liderazgo juvenil a través del servicio comunitario, inició el recogido de donaciones durante la Semana Puertorriqueña. Estudiantes y miembros de la comunidad aportaron artículos esenciales, como detergente y papel sanitario, para las familias que reciben servicios de la Casa Ronald McDonald de Puerto Rico.