Un joven de 20 años sufrió heridas de gravedad en la mañana de este miércoles luego de que una guagua invadiera el carril por el que transitaba e impactara su auto en la PR-927, en Humacao.

Según la Policía, el choque ocurrió en la intersección con la calle Orquídea, en el barrio Antonio Ruiz.

Conforme a la investigación de la Uniformada, un joven de de 24 años conducía una Suzuki Grand Vitara azul de 2000 cuando frenó tras no guardar una distancia prudente del vehículo que le precedía.

La Policía indicó que el conductor de 24 años entonces perdió el control de la guagua, se desvió hacia la izquierda e invadió el carril contrario.

Acto seguido, la parte delantera de su auto impactó un Honda Fit de 2009 que transitaba en dirección opuesta y era conducido por el joven de 20 años.

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Paramédicos atendieron al perjudicado de 20 años en el lugar y luego lo trasladaron a un hospital del área metropolitana, donde recibe tratamiento especializado.