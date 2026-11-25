Roban cartera a una mujer en Cataño y luego huyen en un vehículo
En el bolso había documentos personales y dinero en efectivo
25 de noviembre de 2026 - 2:40 PM
25 de noviembre de 2026 - 2:40 PM
Una mujer reportó haber sido víctima de un robo a eso de las 9:34 a.m. del miércoles, en la calle Venezuela de la comunidad Vista del Morro, en Cataño.
Según un informe de la Policía, un individuo se le acercó a la perjudicada por la espalda y, mediante fuerza, la despojó de su cartera, que contenía documentos personales y dinero en efectivo.
Tras esto, el sospechoso huyó en un vehículo blanco en donde lo esperaba otra persona.
La mujer no fue herida en el incidente.
El agente Michael Ramos investigó preliminarmente estos hechos y refirió el caso al personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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