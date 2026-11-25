Una mujer reportó haber sido víctima de un robo a eso de las 9:34 a.m. del miércoles, en la calle Venezuela de la comunidad Vista del Morro, en Cataño.

Según un informe de la Policía, un individuo se le acercó a la perjudicada por la espalda y, mediante fuerza, la despojó de su cartera, que contenía documentos personales y dinero en efectivo.

Tras esto, el sospechoso huyó en un vehículo blanco en donde lo esperaba otra persona.

La mujer no fue herida en el incidente.