El Departamento de Seguridad Pública (DSP) pagó “por error” el bono de navidad ayer, martes, a empleados civiles de la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con un memorando interno de la Uniformada, ayer mismo les solicitaron a esos empleados que no gasten el dinero depositado por el DSP.

El documento indica que 247 empleados recibieron de parte del DSP depósitos de $600 del Bono de Navidad regular y $339.46 de la bonificación adicional autorizada para los empleados del gobierno.

“El DSP ya solicitó al Departamento de Hacienda que revierta esas transacciones y recupere los fondos depositados por error”, explica el memorando de la Policía enviado a sus empleados civiles.

Agregó que “si su nombre aparece en la tabla” que acompaña el memorando, “mantenga en su cuenta la totalidad de los fondos que le depositó el DSP”.

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“No retire, transfiera ni gaste esos fondos mientras se completa el recobro”, instruyó.

La Policía fue un negociado del DSP por cinco años, hasta que en el 2025 fue aprobada una ley que la restituyó como una agencia separada.

El memorando policiaco detalló que ayer mismo, 24 de noviembre, la Policía “sometió para pago tanto el Bono de Navidad de $600.00 como la bonificación adicional de $339.46 para todo el personal”.

Mientras, explicó que “la solicitud de recobro ante el Departamento de Hacienda se limita a los fondos que el DSP depositó por error. Esos fondos deben permanecer disponibles en su cuenta hasta que Hacienda complete el reverso”.

“Si en su cuenta aparecen dos depósitos por concepto del Bono de Navidad y bonificación adicional, solo uno le corresponde el que transmitió la Policía de Puerto Rico”, señaló el documento.

“Podrá disponer de ese pago una vez se acredite. La cantidad depositada por el DSP, incluida la bonificación, deberá permanecer disponible en su cuenta hasta que Hacienda complete el reverso solicitado”, agregó.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, el DSP reconoció que “que su Oficina de Finanzas emitió por error un depósito del bono de Navidad a poco más de 200 empleados civiles de la Policía de Puerto Rico”.

“Tan pronto identificamos el error, notificamos al Departamento de Hacienda y le solicitamos que revierta los depósitos emitidos por el DSP. Pedimos a los empleados afectados que mantengan disponible en sus cuentas el importe depositado por el DSP hasta que Hacienda complete el trámite”, indicó.