MIDDLETOWN, Iowa - El Ejército de Estados Unidos hizo estallar intencionalmente hoy, miércoles, la totalidad de sus reservas nacionales de sustancias químicas en una planta de municiones en el sureste de Iowa.

Las autoridades informaron que las 5 toneladas de materiales degradados —utilizados para la fabricación de bombas— corrían el riesgo de explotar de manera incontrolada a medida que descendían las temperaturas.

El plan de detonación generó preocupación por los posibles impactos en la salud y el medio ambiente debido al polvo de plomo, además de provocar frustración por la falta de información.

Imágenes de video, captadas a varios kilómetros de distancia, mostraron dos columnas de humo blanco extendiéndose sobre el lugar de la detonación, antes de disiparse rápidamente.

Periodistas en la zona reportaron haber escuchado dos fuertes estruendos simultáneos, alrededor de las 9:00 a. m. (hora local). A pesar de las advertencias de permanecer en el interior de sus hogares, algunos residentes se detuvieron a un costado de la carretera —en dirección contraria al viento respecto a la Planta de Municiones del Ejército en Middletown— para observar la explosión.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) informó que realizaría análisis durante y después de la detonación para verificar los niveles de plomo. Sus monitores de calidad del aire, instalados en los alrededores de la planta, no detectaron presencia de plomo en el ambiente durante los primeros 15 minutos posteriores a la explosión.

Las escuelas que no estaban cerradas por el feriado de Acción de Gracias cancelaron sus clases, y una gasolinera cercana al lugar de la detonación colocó un aviso en su puerta principal indicando que reabrirían una vez que fuera seguro hacerlo. Como medida de precaución, algunos residentes sellaron sus ventanas y puertas.

El presidente Donald Trump publicó en redes sociales que, según los informes preliminares, “las medidas de mitigación del Ejército han superado con creces las expectativas”.

Preocupaciones de seguridad y condiciones meteorológicas retrasaron la detonación

La explosión estaba programada originalmente para el viernes pasado. Según documentos judiciales, el Ejército modificó la fecha en tres ocasiones, tanto por la oposición pública como para disponer de más tiempo para implementar medidas de seguridad y esperar condiciones de viento favorables.

El pronóstico meteorológico para el momento de la detonación indicaba una brisa suave hacia el suroeste y temperaturas cercanas al punto de congelación; uno de los principales temores era que las reservas se volvieran inestables ante el descenso de la temperatura.

“La inacción ya no es una opción”, declaró el general de división Eric Shirley, responsable de la operación por parte del Ejército.

Las autoridades instaron a los residentes que se encuentran en un radio de 5 millas (8 kilómetros) del lugar a evacuar, con el fin de evitar la exposición al polvo de plomo presente en el aire; al mismo tiempo, aseguraron que las barreras instaladas alrededor de la zona de la explosión deberían contener gran parte de la nube generada por la detonación.

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Los responsables de supervisar la detonación indicaron que, según las previsiones, el viento del miércoles desplazaría la nube hacia el suroeste, en dirección a Missouri y alejándola de la cercana ciudad de Burlington —que cuenta con algo menos de 25 000 habitantes y se sitúa a orillas del río Misisipi—.