Lo que debes saber sobre las reparaciones de la AAA en la zona metropolitana en diciembre
La corporación pública aseguró que los trabajos ayudarán a mejorar la presión del agua y que también atenderá salideros
25 de noviembre de 2026 - 10:27 AM
25 de noviembre de 2026 - 10:27 AM
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció el martes que, durante el mes de diciembre, trabajaría en reparaciones y mejoras en San Juan y Guaynabo, lo que provocaría interrupciones en el servicio de agua potable.
El presidente ejecutivo de la corporación pública, el ingeniero Luis González Delgado, aseguró, en una entrevista en “Pega’os en la Mañana” (Radio Isla 1320), que los trabajos buscan proteger el sistema de Acueductos y que contribuirían a los embalses “que no pueden tener este tipo de pérdidas y que se ven afectados durante épocas de sequía como la que experimentamos este año”.
¿Qué debes saber sobre estas reparaciones? Te damos un resumen:
En tanto, exhortaron a la ciudadanía a almacenar suficiente agua para cubrir sus necesidades esenciales mientras se realizan los trabajos y se restablece el servicio.
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