La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) realizará durante diciembre varios trabajos de mantenimiento y mejoras en los municipios de San Juan y Guaynabo, que provocarán interrupciones en el servicio de agua potable de hasta 20 horas.

Las labores comenzarán el 1 de diciembre e incluirán la reparación de una tubería de gran diámetro del sistema Cupey Water System, el reemplazo de un panel eléctrico en la estación de bombas Finca Rosso 1 y la reparación de una tubería en la carretera PR-834, en Guaynabo.

Según la AAA, los trabajos buscan fortalecer la infraestructura y mejorar los sistemas de distribución de agua potable. Las obras forman parte del plan de mantenimiento y mejoras que la Región Metropolitana ejecuta desde el verano.

1 / 20 | Entre pancartas y cestas de ropa: ciudadanos protestan en San Juan por la falta de agua. Cientos de personas llevaron a cabo una manifestación para reclamar al gobierno que resuelva la crisis que enfrentan hace meses con el servicio de agua potable. - Alex Figueroa Cancel 1 / 20 Entre pancartas y cestas de ropa: ciudadanos protestan en San Juan por la falta de agua Cientos de personas llevaron a cabo una manifestación para reclamar al gobierno que resuelva la crisis que enfrentan hace meses con el servicio de agua potable. Alex Figueroa Cancel Compartir

Según la agencia, estos trabajos son prioritarios para evitar pérdidas de agua, proteger los abastos y prevenir averías mayores en el sistema de distribución. La intervención será clave para mantener la continuidad del servicio de agua potable a los abonados.

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La primera intervención se llevará a cabo el martes, 1 de diciembre en la estación de bombas de Cupey. Las brigadas repararán un salidero en una tubería de 36 pulgadas de diámetro que fue detectado durante una inspección preventiva para identificar pérdidas de agua que pudieran estar afectando el servicio en el área de Cupey. Las labores de reparación tendrán una duración estimada de 20 horas.

1 / 14 | Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento. Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. - Xavier Araújo 1 / 14 Tiempo de ahorrar agua: siga estos consejos y ayude a evitar un racionamiento Ante el déficit de lluvia y la ampliación de la sequía en Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) hizo un llamado al uso prudente del agua potable, para extender los abastos en los embalses y evitar entrar en planes de racionamiento. Xavier Araújo Compartir

Durante los trabajos, será necesario detener temporalmente las operaciones de las estaciones que conectan con el Cupey Water System por lo que 41,296 abonados de las comunidades de Cupey, Fairview, Venus Gardens, San Gerardo, Venezuela, Mansiones de Cupey, Los Paseos, Alturas de Cupey, Arcos de Cupey, Colinas de Cupey, Brisas de Cupey, Pórticos de Cupey, Quintas de Cupey, El Cinco, Lomas del Viento y Morcelo, PR-176, PR-199 y PR-844, podrán experimentar interrupciones el servicio de agua potable.

El lunes, 7 de diciembre, el proyecto de reconstrucción de la Estación de Bombas Finca Rosso 1, entra en su etapa final con el reemplazo de un panel eléctrico que fortalecerá la operacional de esta instalación.

Estos trabajos tendrán una duración estimada de 12 horas en las que será necesario detener temporalmente las operaciones de dicha estación. Durante el tiempo que se realizarán los trabajos unos 8,147 abonados de las comunidades As de Oro, Barrio Santa Rosa I, Camino Juanillo Fuentes, Canta Gallo, Huertas, Los Burgos, Lozada, Negrón, Linda Gardens, Barrio Santa Rosa II, Juana Ramos, La Vega, Landrau, López Cáceres, Los Chinea, Los Pérez, Nuevo Horizonte, Villas del Río y Siso Nazario en Guaynabo podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones en el servicio de agua potable.

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1 / 10 | En imágenes: protestan para exigir una solución a la crisis de agua en la zona metropolitana. Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 10 En imágenes: protestan para exigir una solución a la crisis de agua en la zona metropolitana Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ramón “Tonito” Zayas Compartir

La tercera y última intervención programada se llevará a cabo el lunes, 14 de diciembre en Guaynabo. Allí se llevará a cabo la reparación de una tubería de 42 pulgadas de diámetro localizada en la carretera PR-834, sector Río, en dicho municipio.

Los trabajos tendrán una duración estimada de 16 horas, por lo que se suspenderá temporalmente parte de la distribución de agua potable desde la estación de bombas Finca Rosso 2.

Los abonados de distintas comunidades de Juncos podrían experimentar bajas presiones o interrupciones temporeras en el servicio de agua potable. Entre las zonas afectadas figuran Lirios, Lirios Dorados, Lirios Cala, Lirios Joselyn, Lirios 4 Calles, Maricesi, Valenciano Abajo, PR-928, Valenciano Arriba, Reparto El Valenciano y Parcelas del Valenciano. También podrían verse afectados los residentes de las urbanizaciones Villa Graciela, Villa Ana, Portales de Juncos, El Zarzal y Paseo Palma Real, así como de El Laberinto, el sector El Coco, la urbanización La Central, zonas del barrio Las Piñas, Canta Gallo, el casco urbano y los residenciales Narciso Varona, Colinas de Magnolia, Antulio López y José Palou.

En Caguas, las interrupciones podrían afectar a los abonados de San Antonio, las zonas elevadas de La Barra, Bairoa y sus distintos sectores y urbanizaciones, así como las urbanizaciones La Cima, Ciudad Jardín y Golden Gates y sectores del casco urbano.

Mientras, en Gurabo, las comunidades de Ciudad Jardín y Villa Marina también podrían experimentar bajas presiones o interrupciones temporeras del servicio.

Para mitigar el impacto de estos trabajos en los abonados, la AAA coordinará la distribución de agua mediante camiones cisterna con las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de los municipios afectados.