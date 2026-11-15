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Jenniffer González rechaza crisis con la flota vehicular de la AAA

La gobernadora indicó que la corporación pública realizará una nueva subasta para el alquiler de unidades

15 de noviembre de 2026 - 7:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González aseguró que se realizará una nueva subasta para el alquiler de vehículos. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aguas Buenas - La gobernadora Jenniffer González rechazó este domingo que exista una crisis con la flota vehicular de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y enfatizó que se lleva a cabo una nueva contratación para alquilar ese equipo, que brinda apoyo a las unidades propias de la corporación pública.

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“La flota de la AAA es de más de 2,697 vehículos propios que tiene la agencia, pero sabiendo la situación y obviamente la cantidad de vehículos que se necesitan para atender en todo Puerto Rico, ellos llevaron a cabo una contratación hace unos años para un alquiler de 207 vehículos adicionales. Ese contrato se venció”, indicó la mandataria, durante una conferencia de prensa, tras participar en la colocación de la primera piedra de la Plaza Luis A. Ferré Aguayo, en Aguas Buenas.

“Tiene que haber una transacción de una subasta nueva. Se había pedido por emergencia, porque estábamos en una situación de emergencia, hubo una extensión de esa contratación por unos meses, esa contratación estaba vigente, expiró, así que no es que se han removido esos 207 vehículos, que no se están utilizando esos 207 vehículos. Pero la Autoridad ha podido manejar el uso de la asistencia a cada uno de los pueblos con la flota propia que tiene la agencia, que son 2,690 y pico de vehículos en lo que se hace una subasta formal, con transparencia”, agregó González.

El pasado viernes, trascendió la supuesta paralización de la flota vehicular de la AAA, información que fue rechazada, de inmediato, por Ismael Robles Maldonado, vicepresidente de Operaciones de la AAA.

“La Autoridad cuenta con una amplia flota de vehículos propios que constituye la base de sus operaciones diarias. Las unidades alquiladas sirven como un recurso complementario de apoyo a nuestras labores”, dijo, entonces, Robles Maldonado en declaraciones escritas.

“Mientras culminan estos trámites, hemos establecido planes de trabajo y las coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad de nuestras operaciones y de los servicios que ofrecemos a nuestros abonados”, agregó el funcionario.

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AAASubastasContratos de gobiernoJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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