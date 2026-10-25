Más de 25,000 abonados de AAA se quedarán sin servicio mañana lunes en el área este

El director ejecutivo de la Región Este de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el ingeniero Enrique Rosario, informó este domingo que mañana, lunes, se detendrán temporalmente las operaciones de la Planta de Filtración de Fajardo y el suministro desde el embalse para inspeccionar una tubería en la que se detectó un salidero.

Según se detalló en un parte de prensa, los trabajos de exploratoria comenzarán a partir de las 9:00 a.m., y tendrán una duración estimada de 10 a 12 horas. Consistirán en una evaluación minuciosa de la tubería de 36 pulgadas de diámetro que transporta agua cruda desde el embalse hasta la planta para su posterior potabilización. El salidero fue detectado en la tarde del domingo, se informó.

Como parte de los trabajos alrededor de 25,354 abonados que se suplen de este sistema en los municipios de Fajardo y Ceiba, así como en sectores de Luquillo, podrían experimentar desde bajas presiones hasta la interrupción del servicio de agua potable.

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Exhortaron a los abonados de estos municipios a prepararse con anticipación y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante la interrupción del servicio.

Una vez culminada la inspección, la AAA indicó que se reanudará gradualmente la operación del sistema y comenzará la recuperación paulatina del suministro en las zonas afectadas.

“Hemos identificado una fuga en este tramo del sistema, por lo que resulta indispensable realizar esta inspección para determinar la causa exacta de la falla. Con esta información, podremos diseñar y ejecutar un plan de acción organizado para corregir la avería de forma definitiva”. Por razones de seguridad operacional y para proteger la integridad física del personal técnico, es necesario detener la planta mientras se completa la revisión”, destacó Rosario.