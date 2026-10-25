Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
26 de octubre de 2026
85°Lluvias dispersas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más de 25,000 abonados de AAA se quedarán sin servicio mañana lunes en el área este

Según informó la agencia, los municipios que se verán afectados son Fajardo, Ceiba y Luquillo

25 de octubre de 2026 - 7:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Exhortaron a los abonados de estos municipios a prepararse con anticipación y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante la interrupción del servicio. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El director ejecutivo de la Región Este de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el ingeniero Enrique Rosario, informó este domingo que mañana, lunes, se detendrán temporalmente las operaciones de la Planta de Filtración de Fajardo y el suministro desde el embalse para inspeccionar una tubería en la que se detectó un salidero.

Según se detalló en un parte de prensa, los trabajos de exploratoria comenzarán a partir de las 9:00 a.m., y tendrán una duración estimada de 10 a 12 horas. Consistirán en una evaluación minuciosa de la tubería de 36 pulgadas de diámetro que transporta agua cruda desde el embalse hasta la planta para su posterior potabilización. El salidero fue detectado en la tarde del domingo, se informó.

Como parte de los trabajos alrededor de 25,354 abonados que se suplen de este sistema en los municipios de Fajardo y Ceiba, así como en sectores de Luquillo, podrían experimentar desde bajas presiones hasta la interrupción del servicio de agua potable.

Exhortaron a los abonados de estos municipios a prepararse con anticipación y almacenar agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas durante la interrupción del servicio.

Una vez culminada la inspección, la AAA indicó que se reanudará gradualmente la operación del sistema y comenzará la recuperación paulatina del suministro en las zonas afectadas.

“Hemos identificado una fuga en este tramo del sistema, por lo que resulta indispensable realizar esta inspección para determinar la causa exacta de la falla. Con esta información, podremos diseñar y ejecutar un plan de acción organizado para corregir la avería de forma definitiva”. Por razones de seguridad operacional y para proteger la integridad física del personal técnico, es necesario detener la planta mientras se completa la revisión”, destacó Rosario.

La corporación indicó que al momento la gerencia se mantiene en comunicación con los alcaldes de los municipios que podrían verse afectados para evaluar cualquier necesidad que surja durante los trabajos y coordinar las medidas de apoyo y mitigación de ser necesarias para las comunidades.

Tags
AAA
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 25 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: