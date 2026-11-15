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Delcy Rodríguez llega a Emiratos Árabes Unidos para elevar las relaciones comerciales bilaterales

En su gira internacional, la presidenta encargda de Venezuela, también visitó Turquía y Catar

15 de noviembre de 2026 - 6:01 PM

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La líder chavista fue recibida en Abu Dabi por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de EAU, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, (Ariana Cubillos)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas, Venezuela - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Emiratos Árabes Unidos (EAU), con el propósito de elevar las relaciones comerciales bilaterales, en su tercera parada de una gira internacional que ha incluido Turquía y Catar.

“Llegamos a los Emiratos Árabes Unidos para continuar fortaleciendo los vínculos de amistad y cooperación entre nuestras naciones”, escribió Rodríguez -en su canal de Telegram-.

Según la mandataria, esta visita “representa una oportunidad para avanzar en alianzas estratégicas, promover nuevas inversiones y ampliar los espacios de trabajo conjunto en favor del desarrollo compartido”.

La líder chavista fue recibida en Abu Dabi por la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de EAU, Reem Al Hashimy, y por el secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Mohammed Hammad Al Shamsi, según un video publicado por el titular de Comunicación de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela.

Rodríguez encabeza una delegación de su país integrada por altos funcionarios como el canciller, Oliver Blanco; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

Según el video, la visita tiene como objetivo “elevar las relaciones diplomáticas y comerciales” entre Caracas y Abu Dabi.

Este mismo domingo, Rodríguez se reunió en Doha con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y con el que abordó oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos económico y de inversiones, según informó la agencia oficial catarí QNA.

Tamim destacó -de acuerdo con QNA- la importancia de mantener “las consultas y la coordinación sobre asuntos de interés común para contribuir a la seguridad y la estabilidad internacionales”.

Por su parte, Rodríguez afirmó -en redes sociales- que Venezuela y Catar buscan “profundizar sus relaciones de amistad, ampliar la cooperación estratégica y promover nuevas oportunidades de inversión y desarrollo en beneficio de ambos pueblos”.

La mandataria venezolana llegó a Doha en la víspera, después de reunirse el viernes con el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, en Turquía, donde acudieron a la cumbre climática de la ONU (COP31).

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Venezuela
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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