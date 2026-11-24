El Departamento de Salud investiga 22 muertes asociadas a influenza, que ingresaron a su sistema de vigilancia epidemiológica en la semana del 8 al 14 de noviembre.

“Todos mayores de 65 años... La mayoría son (personas) mayores con condiciones (de salud). El 91% no estaba vacunado”, subrayó este martes el secretario de Salud, Víctor Ramos, en la conferencia de prensa “En récord”, en La Fortaleza.

En lo que va de temporada de influenza, que comenzó en julio, se han confirmado 33 muertes a causa del virus, según cifras oficiales. Durante toda la temporada pasada, fueron 232 las muertes producto de esa enfermedad respiratoria.

Al reiterar el llamado para que la gente acuda a vacunarse, Ramos advirtió que, de continuar en ritmo ascendente, los casos de influenza en Puerto Rico pudiesen alcanzar el nivel epidémico,

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“Tuvimos 4,442 casos la semana pasada. Sigue subiendo. Teníamos 2,000 hace dos semanas, 3,000 (la semana anterior), y ahora tenemos sobre 4,000. Ha ido en aumento dramático en las últimas semanas. Estamos por debajo del umbral epidémico”, puntualizó el secretario, en conferencia de prensa.

Recalcó que, en lo que va de temporada, se han registrado 27,853 casos. La cifra aún está por debajo del umbral epidémico de la temporada pasada, en la que se registraron 73,479.

Para que el Departamento de Salud decrete una epidemia de influenza, entre otros factores, deben haberse registrado seis semanas por encima del umbral epidémico y que los casos estén distribuidos en tres regiones de Salud.

“Necesitamos que la gente responda y haga lo que tiene que hacer: vacunarse y cortar la cadena de contagio. Si usted está enfermo, no vaya a trabajar, no vaya a estudiar. Vaya al médico para que le diagnostique lo que tiene”, enfatizó el galeno.

A base de los casos reportados, predomina la influenza Tipo A entre menores de 0 a 4 años, precisó el titular de Salud.