Cerca de 40,000 veteranos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, al igual que sus familiares, recibirán un aumento de 3.6% en los beneficios mensuales que otorga el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, en inglés) a partir del 1 de diciembre de 2026, anunció La Fortaleza.

El cambio ocurre tras la firma de la Ley de Ajuste por Costo de Vida para la Compensación de Veteranos de 2026, proyecto originado en la Cámara de Representantes federal. La legislación bipartita ordena al VA que aumente la compensación por discapacidad de los veteranos y los beneficios para sobrevivientes en el mismo porcentaje que el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) de la Administración del Seguro Social para 2027.

A diferencia del Seguro Social, que se ajusta automáticamente cada año por inflación, las tasas de compensación por discapacidad y supervivencia del VA requieren que el Congreso apruebe nueva legislación anualmente. Según los datos del Gobierno de Puerto Rico, el ajuste del 1 de diciembre aplica de manera automática a 37,936 veteranos discapacitados en Puerto Rico que reciben compensación mensual por discapacidad relacionada con el servicio y asignaciones adicionales por dependientes, al igual que a 3,991 cónyuges, hijos y padres sobrevivientes en Puerto Rico que reciben Compensación por Dependencia e Indemnización (DIC, por sus siglas en inglés).

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Los veteranos discapacitados elegibles que reciben asignaciones anuales del VA para vestimenta también recibirán el beneficio. De la población total de más de 72,000 veteranos en Puerto Rico, aproximadamente la mitad recibe compensación mensual del VA directamente protegida por este ajuste anual. Las tablas de pago actualizadas se publican en el Registro Federal y en VA.gov.

La promulgación de la H.R. 8552 se suma a otras inversiones federales asignadas al Sistema de Salud del Caribe del VA (VACHS), como la modernización del Hospital de VA en San Juan. Los proyectos aprobados incluyen mejoras de resiliencia ante huracanes en la planta de generadores y los sistemas de agua potable, modernización de expedientes médicos electrónicos, construcción de un nuevo gimnasio para lesiones de la médula espinal en el hospital, mejoras de mantenimiento en el Centro de Vida Comunitaria, reubicación del Centro de Intervención Psiquiátrica al Departamento de Emergencias y reemplazo de equipos de radiología, tomografía (CT) y rayos X, entre otros.

Se realizó una asignación de $1.5 millones en subvenciones federales en el año fiscal 2026 a organizaciones comunitarias que fortalecen los esfuerzos de prevención del suicidio en Puerto Rico, junto con $1.4 millones en subvenciones para el año fiscal 2027 destinadas a prevenir y erradicar el sinhogarismo entre los veteranos de la isla.

El VA seguirá ampliando la inscripción en servicios de salud y la elegibilidad para compensación por discapacidad de veteranos expuestos a fosas de quema, Agente Naranja y otras sustancias tóxicas. El Sistema de Salud del Caribe de VA ofrece evaluaciones de exposición tóxica durante el periodo de servicio militar.