La Policía de Puerto Rico diligenció este martes una orden de detención por Ley de Armas y Ley de Sustancias Controladas contra dos menores y dos adultos en un apartamento del residencial Ramón Marín Solá en Arecibo.

Agentes adscritos al Negociado de Inteligencia y Arrestos de Arecibo, en coordinación con el personal del Negociado de Inteligencia y Arrestos de Aguadilla, detuvieron a un menor de 17 años identificado como N.Y.O.T. y a otra menor de 16 años, E.T.S.E, al igual que a una mujer de 40 años y un hombre de 19.

La Policía suministró un video del momento en que transportaron al hombre detenido durante el allanamiento. (Suministrada/Policía de Puerto Rico)

La evidencia ocupada por los agentes incluye: dos pistolas negras marca Glock, una modelo 21 y calibre.45 con serie mutilada; y la otra modelo 19, calibre 9mm; 14 municiones calibre .45; 13 municiones calibre 9mm; una munición calibre 223; cuatro cargadores para municiones calibre .45 y 9mm; 128 bolsas conteniendo marihuana; un envase cilíndrico, plástico de color anaranjado conteniendo picadura de marihuana; una bolsa plástica conteniendo picadura de Marihuana.

Una mujer de 40 años figura entre los detenidos. (Suministrada/Policía de Puerto Rico)