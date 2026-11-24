El presidente colombiano Abelardo de la Espriella atribuyó el martes a las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el ataque con un carro bomba que detonó en la noche del lunes en Villavicencio, en el centro-este del país, dejando al menos 23 heridos.

“El bandido ‘Antonio Medina’ de las disidencias es el culpable y vamos a ir tras él y lo vamos hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror”, aseguró a la prensa De la Espriella al llegar a Villavicencio.

El mandatario se refirió a un presunto integrante de las disidencias comandadas por Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, la facción más numerosa de quienes no se acogieron al acuerdo de paz entre el Estado y las FARC hace una década.

De la Espriella aseguró que el ataque con explosivos forma parte de una retaliación de la disidencia “porque los estamos enfrentando” y descartó abrir negociaciones de paz, la estrategia utilizada por su predecesor Gustavo Petro (2022-2026).

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“Lo que no vamos es a retroceder y a negociar con el terrorismo, los vamos a derrotar por la razón y por la fuerza”, afirmó el mandatario de perfil conservador.

La explosión del carro bomba en Villavicencio se produjo en medio de una ola de actos violentos en zonas urbanas y sucedió justo después de dos ataques con drones acondicionados con explosivos contra estaciones de policía que dejaron tres civiles heridos en Cúcuta, fronteriza con Venezuela, y en el municipio de Curumaní, en el noreste del país.

“Repudio el acto terrorista que dejó 23 personas heridas en Villavicencio. Desde anoche desplegamos todas las capacidades para capturar y poner tras las rejas a los responsables”, aseguró el director de la policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera, en la red social X

El vehículo con explosivos detonó en inmediaciones de la Gobernación de Meta, afectando también la infraestructura aledaña. El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, calculó que fueron afectados 85 predios.

“Estos actos quieren amedrentar a la ciudadanía, quieren afectarnos como sociedad, pero hoy hago un llamado a quienes se dedican a delinquir... para decirles que no es con la sociedad civil”, aseguró Baquero en un video difundido a la prensa.

En paralelo, se registró otro suceso de violencia en la turística ciudad de Cartagena, en el norte de país, donde videos divulgados por la prensa local muestran a través de los vidrios de un almacén al menos a un hombre vestido de negro que parece sostener en sus manos un arma, mientras varias personas permanecen sentadas de espalda como rehenes.