Las autoridades colombianas descubrieron dos modalidades utilizadas para ocultar marihuana en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

En uno de los procedimientos, una mujer fue sorprendida con droga escondida en las plantillas de sus zapatos. En otro operativo, un perro antinarcóticos permitió encontrar más de 27 kilos del estupefaciente camuflados entre productos de aseo que serían enviados a Leticia.

El primer caso ocurrió en el Puente Aéreo, donde uniformados adscritos a la Estación de Policía Aeropuerto identificaron, mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad, a una mujer que se encontraba en los filtros de acceso de la terminal.

Tras detectar su presencia, los policías la abordaron y realizaron una verificación. Durante el procedimiento descubrieron que llevaba 215 gramos de marihuana ocultos en las plantillas de sus zapatos, una modalidad utilizada para intentar transportar la sustancia sin ser detectada.

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La mujer fue capturada por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y quedó a disposición de las autoridades competentes.

Un perro antinarcóticos descubrió la droga entre productos de aseo

El segundo procedimiento se llevó a cabo durante una inspección en las bodegas de envíos nacionales del aeropuerto. Allí, el canino antinarcóticos Jeico alertó a los uniformados sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en unas cajas que contenían productos de aseo.

Ante la señal del animal, los policías inspeccionaron los paquetes y encontraron 20 envoltorios con más de 27 kilos de marihuana. Según la información suministrada por las autoridades, el cargamento tenía como destino Leticia, capital del departamento del Amazonas.

Los estupefacientes fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades competentes para adelantar los procedimientos correspondientes.

La Policía Metropolitana de Bogotá señaló que estos resultados forman parte de las actividades preventivas y operativas que desarrolla para combatir el tráfico de estupefacientes en la capital colombiana.