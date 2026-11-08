La pava puertorriqueña inspira el primer “look” de Miss Universe Colombia en la isla

Miss Universe Colombia 2026, María Alejandra López, deslumbró a su llegada a Puerto Rico para dar inicio oficialmente al certamen. La colombiana lució una brillante y colorida pava azul sobre su cabeza, inspirada, según contó, en la “tradición, un poquito de Bad Bunny y corazón caribeño”.

“Más que un sombrero, un símbolo de tradición e identidad. Inspirado en la tradicional pava puertorriqueña, símbolo de las raíces jíbaras, la resiliencia y el orgullo cultural de la isla, este look rinde homenaje a una herencia que sigue inspirando a nuevas generaciones”, publicó en sus redes sociales la colombiana de 32 años.

La pieza, que combina elementos de la identidad cultural puertorriqueña con un toque contemporáneo, también sirvió como una expresión de admiración hacia la isla y sus tradiciones. Así lo dejó saber López al compartir el significado detrás de su elección del outfit, combinado con un vestido con tonalidades de azul.

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“Desde los campos de Puerto Rico hasta los escenarios del mundo, la pava nos recuerda que la verdadera elegancia no está solo en lo que llevamos puesto, sino también en las historias y tradiciones que llevamos con nosotros”, destacó.

Recordemos que, en entrevista exclusiva con El Nuevo Día, López expresó su entusiasmo ante la celebración de la edición número 75 de Miss Universe en Puerto Rico, ya que mantiene un vínculo personal con la isla a través de su pareja, el productor musical puertorriqueño Vicente Saavedra, con quien se comprometió recientemente.

Según destacó, ese acercamiento también ha fortalecido su admiración por la cultura boricua y sus deseos de continuar conociéndola.

La concentración de Miss Universe 2026 comenzó el domingo, 8 de noviembre, con la llegada de más de 120 candidatas que buscarán coronarse el próximo martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.