La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Arranca el Miss Universe 2026: llegan las candidatas a suelo boricua . La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín.

1 / 22 | Arranca el Miss Universe 2026: llegan las candidatas a suelo boricua . La llegada oficial de las candidatas comenzó en horas de la madrugada en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. - Ramon "Tonito" Zayas

Sonrientes, luciendo elegantes atuendos y con un derroche de entusiasmo, decenas de delegadas de la edición número 75 del reconocido certamen Miss Universe comenzaron a llegar este domingo a suelo boricua en ruta a la celebración para coronar a la nueva soberana.

Desde horas de la madrugada, las reinas comenzaron a llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, como parte del inicio formal de la competencia que se extenderá hasta la gala final el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Se espera que al menos 120 candidatas compitan por el anhelado cetro. Además de ensayos y actividades de confraternización, las delegadas vivirán experiencias turísticas y culturales, como es usual en cada país sede.

Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, era la encargada de recibirlas en la experiencia de bienvenida de la Compañía de Turismo, donde les entregaba una flor de maga hecha por el artesano puertorriqueño Fabián de las Fuentes. La pieza está inspirada en el poema “Viaje alado” de Julia de Burgos.

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Dentro de la dinámica, cada soberana descendía por las escaleras y se dirigía a la pequeña tarima donde la soberana boricua les expresaba unas palabras de recibimiento.

Una de las primeras en llegar al aeropuerto fue Miss Irlanda, Aideen Howard. “¡Qué preciosa eres!”, exclamó al verla la puertorriqueña Denise Rodríguez, quien llegó de visita, procedente de Boston. “¿Me puedo tomar una foto contigo? ¡Eres hermosa!”, prosiguió con su notoria emoción, a lo que la beldad le contestó que sí.

En un aparte con este medio, Miss Universe Puerto Rico 2026 manifestó lo orgullosa que se siente como embajadora de las delegadas, que comenzaron a llegar desde la semana pasada.

“Yo me levanté a las 2:00 de la mañana para comenzar el arreglo (personal)”, dijo con una amplia sonrisa al hablar de la ilusión que le hace interactuar con las candidatas.

Miss Universe Puerto Rico, Jennifer Barreto recibe a las candidatas. (Ramon "Tonito" Zayas)

“No puedo fallar en ser buena anfitriona porque represento a los puertorriqueños, represento a mi país. Esa es una gran responsabilidad, así que yo me lo tomo muy en serio el recibir a todas estas chicas, que se sientan cómodas, que se sientan en casa”, sostuvo enfática la reina de belleza de 5 pies con 11 pulgadas de estatura.

Miss Universe Sri Lanka, Nimhara Sasindi, manifestó el interés que tiene por conocer la Isla. “Estoy tan emocionada por estar en Puerto Rico”, dijo.

“He estado esperando visitar este país desde hace mucho tiempo, y estar aquí por Miss Universe, lo hace más especial. He escuchado sobre los edificios coloniales, quiero conocerlos, ¡y probar el mofongo!”, puntualizó con júbilo.

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Clara Federica Vegas Goetz, delegada de Venezuela, confesó la admiración que siente por Puerto Rico hace tiempo.

“Mi hermana Sofía lleva en Puerto Rico cuatro años, está a punto de casarse con un boricua, entonces he tenido la oportunidad y el privilegio de poder haber visitado ya cuatro veces. Sí, estoy feliz de estar de vuelta”.

Miss Venezuela, Clara Vegas. (Ramon "Tonito" Zayas)

Otras aspirantes que ya están en la isla son las representantes de Gran Bretaña, Honduras, Dinamarca, Costa Rica, India, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay, entre otras.

El desfile de trajes típicos está pautado para el 21 de noviembre y la competencia preliminar, para el 22.

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, entregará la corona a la nueva soberana la noche de la final el 24 de noviembre.