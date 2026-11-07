La emoción y los nervios marcaron la jornada de audiciones para seleccionar a las niñas que participarán en la gala final de Miss Universe 2026.

Entre emoción y anhelos: cientos de niñas buscan participar en el Miss Universe en Puerto Rico. La emoción y los nervios marcaron la jornada de audiciones para seleccionar a las niñas que participarán en la gala final de Miss Universe 2026.

1 / 20 | Entre emoción y anhelos: cientos de niñas buscan participar en el Miss Universe en Puerto Rico. La emoción y los nervios marcaron la jornada de audiciones para seleccionar a las niñas que participarán en la gala final de Miss Universe 2026. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Nervios, emoción, ilusión y el sueño de formar parte de uno de los eventos más importantes del mundo se apoderaron de cientos de niñas durante la mañana y parte de la tarde de hoy en el Centro Comunal Yolanda Guerrero, en Guaynabo. Acompañadas por sus padres y familiares, esperaron pacientemente su turno para participar en una audición muy especial: la oportunidad de formar parte de la gala final de Miss Universe 2026, que se celebrará el próximo 24 de noviembre.

La convocatoria, anunciada hace varias semanas para niñas entre los 7 y 9 años, logró reunir a un nutrido grupo de participantes que aspiran a ser seleccionadas entre las 60 que formarán parte del espectáculo. Además de cumplir con el requisito de edad, las aspirantes debían demostrar soltura al caminar, seguridad en escena y una personalidad capaz de brillar ante miles de espectadores en un escenario tan imponente como el del Coliseo de Puerto Rico, sede del certamen.

“Esto ha sido algo impresionante, y hemos podido ver de primera mano la calidad de niñas que han venido hasta aquí. Ahora los que estamos en problemas somos nosotros los jueces, que tenemos que escoger 60 entre todas las niñas”, indicó el empresario Ronald Day, principal oficial ejecutivo de la Organización de Miss Universe, quien estuvo acompañado en la mesa del jurado por Zashely Alicea, Miss Universe Puerto Rico 2025, y por Carmen Batiz Vergara, Miss Universe Puerto Rico 1983.

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Durante las audiciones para seleccionar a 60 niñas para participar de la gala de Miss Universe fungieron como jurado, desde la izquierda, Zashely Alicea, Ronald Day y Carmen Batiz Vergara. (ELNUEVODIA.COM)

Las niñas que aspiran a formar parte de la gala final de Miss Universe 2026 comenzaron el proceso junto a sus padres o tutor legal, quienes completaron el registro antes de que se les asignara un número de participación. Luego, pasaron por varias estaciones donde les tomaron las medidas, les realizaron una foto oficial y presentaron una breve pasarela ante el jurado, quienes también le hicieron una entrevista.

Las familias no recibieron una respuesta inmediata, ya que la organización evaluará posteriormente a todas las candidatas y comunicaría los resultados por correo electrónico.

Qué buscaban

Aunque la organización prefirió mantener en secreto el papel que desempeñarán las niñas durante el espectáculo, Day sí compartió cuáles eran las cualidades que buscaban en las participantes. “Estamos buscando niñas que sean normales, naturales y frescas. No estamos buscando nada en particular, ni las estamos presionando a nada, porque muchas se notan que han cogido clases de modelaje y son muy elocuentes”, explicó el empresario panameño. “Realmente, lo que queremos son niñas que sean reales, que se sientan naturales y que disfruten estas cosas”.

Durante el día, el jurado fue cambiando y se esperaba la presencia de otras ex Miss Puerto Rico como Laurie Simpson (1987), Uma Blasini (2007), Ashley Ann Cariño (2022) y Karla Guilfú (2023).

Uma Blasini, Miss Puerto Rico 2007; Laurie Simpson, Miss Puerto Rico 1987 y Ronald Day, CEO de Miss Universe. Casting, Niñas, Miss Universe 2026 (Carlos Rivera Giusti/Staff)

“Estoy bien agradecida con la oportunidad de estar presente aquí y me parece una iniciativa muy linda, porque les da un motivo a las niñas de seguir soñando, de sentirse un poquito más cerca de Miss Universe y de confiar en ellas”, explicó Alicea, quien entregó su corona a la actual representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto. “Estos son esos pequeños momentos que nos definen en la vida desde pequeñitas y sé que todas las están pasando increíbles. En Puerto Rico definitivamente la calidad de belleza es única y hay Miss Universe para rato”.

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Por su parte, Batiz Vergara se mostró emocionada ya que ha recobrado la esperanza por las generaciones futuras. “Nos hemos dado cuenta hoy de que aquí en la isla tenemos un banco de talento impresionante y estamos sorprendidos por la cantidad de niñas elocuentes y muy bien educadas que han llegado aquí apoyadas por sus familias”, destacó la empresaria. “Nos damos cuenta de que hay esperanza en el futuro y que esa nueva generación va a ser bien chévere. Siempre hemos dicho que históricamente Puerto Rico ha sido una potencia de la belleza y de Miss Universe, pero aquí es donde te das cuenta de que el talento nace en esta isla de manera natural”.

Grandes esperanzas

Entre los cientos de padres y niñas que se dieron cita en el Centro Comunal Yolanda Guerrero, se encontraron Gladyan Santiago y su hija Marina Sofía, de 7 años, quienes llegaron desde Caguas con esperanzas de formar parte de la gala final de Miss Universe.

Entre las niñas participantes se encontró Marina Sofía, quien estuvo acompañada por su madre Gladyan Santiago. (ELNUEVODIA.COM)

“La nena ha participado en películas, en el Coro de Niños de Caguas, y otras actividades artísticas y todos los familiares y amigos nos hicieron llegar la promoción que apareció en las redes sociales”, mencionó la madre. “Estamos aquí porque a ella le gusta el arte y dice que quiere llegar a la televisión. En estos días, cuando ella veía los anuncios de Miss Universe, identificaba dónde quería estar”.

La pequeña Marina Sofía, quien lucía tranquila mientras esperaba su turno para caminar frente al jurado, indicó sentirse “bien emocionada”, y que, de ser seleccionada entre las 60 participantes, “sería una experiencia muy especial” para ella. Su entusiasmo quedó aún más claro cuando se le preguntó qué le gustaría ser cuando fuera grande. Sin pensarlo dos veces, respondió con total seguridad: “Miss Universo”.