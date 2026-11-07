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“Corillo” fue incluida en el diccionario de la lengua española

La versión número 24 de este diccionario fue presentado el pasado 30 de octubre de 2026 en Madrid

7 de noviembre de 2026 - 9:30 AM

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El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, durante la presentación el pasado 30 de octubre de la nueva edición del Diccionario de la lengua española. (FERNANDO VILLAR)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

“Grupo de personas que se relacionan entre sí por amistad o por algún interés común”.

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Así define la edición número 24 del Diccionario de la lengua española (DLE), de la Real Academia Española (RAE), la palabra puertorriqueña “corillo”, que fue incorporada recientemente por la prestigiosa institución.

El término, de uso cotidiano en Puerto Rico comparte significado con palabras como “pandilla”, “cuadrilla” o “peña”, entre otras.

La actualización del diccionario, presentada el pasado 30 de octubre de 2026, también incorporó palabras como “asere”, originaria de Cuba; “amartelo”, utilizada en Bolivia; y “sopotocientos”, propia de Panamá. A estas se suman términos de uso más extendido en el ámbito hispanohablante, como “pódcast”, “post”, “turistificación”, “app”, “código QR”, “ciberseguridad”, “influencer”, “performativo” y “basuraleza”, entre otros.

Con esta incorporación, “corillo” se une a otras palabras puertorriqueñas que han encontrado un espacio en el repertorio oficial de la lengua española durante los pasados años. Entre ellas figura “perreo”, definido como el “baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reguetón, con eróticos movimientos de caderas”, así como “jurutungo”, que alude a un lugar lejano, y “güira”, nombre de un árbol tropical.

Todas estas palabras forman parte del DLE junto a otros puertorriqueñismos aceptados desde hace más tiempo, como “zafacón”, “guineo”, “sato”, “jincho”, “estofón” y “changa”, entre muchas otras expresiones que reflejan la riqueza y diversidad del español hablado en Puerto Rico.

La edición número 24 del Diccionario de la lengua española, realizada por la Real Academia Española junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española, está disponible tanto en formato impreso como digital. La obra reúne 99,990 entradas y cerca de 209,000 definiciones. Su versión impresa, publicada por Espasa, consta de dos volúmenes de tapa dura que suman 3,606 páginas. Además, esta edición marca un hecho histórico, ya que por primera vez el diccionario en papel se elaboró a partir de la versión digital, convirtiéndose así en la primera edición nativa digital de la publicación.

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Real Academia EspañolaEspañol
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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