“Corillo” fue incluida en el diccionario de la lengua española

“Grupo de personas que se relacionan entre sí por amistad o por algún interés común”.

Así define la edición número 24 del Diccionario de la lengua española (DLE), de la Real Academia Española (RAE), la palabra puertorriqueña “corillo”, que fue incorporada recientemente por la prestigiosa institución.

El término, de uso cotidiano en Puerto Rico comparte significado con palabras como “pandilla”, “cuadrilla” o “peña”, entre otras.

La actualización del diccionario, presentada el pasado 30 de octubre de 2026, también incorporó palabras como “asere”, originaria de Cuba; “amartelo”, utilizada en Bolivia; y “sopotocientos”, propia de Panamá. A estas se suman términos de uso más extendido en el ámbito hispanohablante, como “pódcast”, “post”, “turistificación”, “app”, “código QR”, “ciberseguridad”, “influencer”, “performativo” y “basuraleza”, entre otros.

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Con esta incorporación, “corillo” se une a otras palabras puertorriqueñas que han encontrado un espacio en el repertorio oficial de la lengua española durante los pasados años. Entre ellas figura “perreo”, definido como el “baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reguetón, con eróticos movimientos de caderas”, así como “jurutungo”, que alude a un lugar lejano, y “güira”, nombre de un árbol tropical.

Todas estas palabras forman parte del DLE junto a otros puertorriqueñismos aceptados desde hace más tiempo, como “zafacón”, “guineo”, “sato”, “jincho”, “estofón” y “changa”, entre muchas otras expresiones que reflejan la riqueza y diversidad del español hablado en Puerto Rico.