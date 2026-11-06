Obra Galería Alegría presenta una nueva selección de Enoc Pérez

Hay imágenes que reconocemos antes de saber por qué. Un paisaje, una botella, un edificio, una palma, un rostro.

Algunas forman parte de nuestra vida; otras pertenecen a una ciudad, una época o una memoria que compartimos.

En “Enoc Pérez: Entre Lugares”, Obra Galería Alegría presenta una selección de obras del artista puertorriqueño que se mueve precisamente entre esas imágenes reconocibles y las historias que llevan consigo.

Nacido en San Juan en 1967 y establecido en Nueva York desde los años ochenta, Enoc Pérez ha construido una trayectoria internacional que lo ha llevado a exponer y presentar su obra en importantes centros del arte contemporáneo, incluyendo Nueva York, Londres, París y Hong Kong.

Su trabajo forma parte de importantes colecciones institucionales y privadas alrededor del mundo, entre ellas las del Whitney Museum of American Art, The Metropolitan Museum of Art, el British Museum y el Yale University Art Gallery. Su importancia dentro del arte contemporáneo puertorriqueño también está en esa capacidad de moverse entre contextos sin dejar de lado su origen. Pérez trabaja desde Nueva York, pero Puerto Rico aparece una y otra vez en su obra, no como un tema único, sino como una de las muchas capas de experiencia, cultura y memoria que alimentan su pintura.

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“Entre Lugares” reúne obras que atraviesan diferentes paisajes, objetos, arquitecturas y figuras. Hay imágenes de Puerto Rico, como el paisaje de Luquillo, las palmas de Condado después del huracán María y naturalezas muertas con botellas de Bacardí y Don Q. Pero también aparecen referencias a Nueva York, desde edificios emblemáticos como el Empire State hasta interiores y espacios asociados con la arquitectura de la ciudad.

A ellas se suma el retrato de Bad Bunny, una figura que forma parte de la cultura visual contemporánea y de una generación que ha llevado la identidad puertorriqueña a escenarios internacionales. Lo interesante es que Pérez no establece una jerarquía entre estos temas. Una botella puede tener el mismo peso visual que un edificio; una palma puede convertirse en un recuerdo tan poderoso como un rostro conocido. Son imágenes que pertenecen a lugares y momentos distintos, pero que al ser llevadas al lienzo adquieren otra vida.

En sus pinturas, lo reconocible nunca permanece completamente intacto. Pérez parte de imágenes que ya tienen una historia personal, cultural o colectiva y las transforma a través de la pintura. Hay algo familiar en ellas, pero también cierta distancia: como cuando recordamos un lugar después de mucho tiempo y lo vemos de una manera diferente.

Todas las obras de la exposición están realizadas en óleo sobre lienzo y se presentan en diferentes escalas y formatos, desde composiciones más íntimas hasta pinturas de mayor presencia. Esa variedad permite que cada obra tenga su propio ritmo dentro de la exposición y que el recorrido cambie constantemente de dimensión: del objeto al paisaje, del paisaje a la arquitectura, de la arquitectura al retrato.

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El título “Entre Lugares” habla, entonces, de mucho más que geografía. Habla de estar entre Puerto Rico y Nueva York, entre lo familiar y lo distante, entre la memoria y el presente, entre una imagen que conocemos y la manera en que volvemos a verla.

Para Obra Galería Alegría, esta exposición continúa una relación de años con Enoc Pérez, cuya obra la galería representa en Puerto Rico y el Caribe. Presentarlo nuevamente en San Juan es también una oportunidad para acercar al público puertorriqueño a un artista cuya obra ha encontrado resonancia mucho más allá de la isla, sin perder nunca esa conexión con el lugar desde donde comenzó.

INFORMACIÓN DE LA EXPOSICIÓN