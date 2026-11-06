Mayra Matos estrena nuevo proyecto

¿Qué ocurre emocionalmente detrás de una corona de belleza? ¿Cómo enfrentan las candidatas las expectativas sociales, la presión de la competencia y los desafíos relacionados con su autoestima? Estas son algunas de las interrogantes que explorará Mayra Matos, Miss Puerto Rico Universe 2009, en su nuevo proyecto, El Podcast de Mayra Matos, que estrena este viernes, 6 de noviembre a las 7:00 de la noche.

La exreina de belleza, actualmente conferencista, coach creativo y estudiante de psicología, presenta una propuesta que combina su experiencia en los certámenes con su interés por el comportamiento humano, la salud mental y el desarrollo personal. El resultado es un espacio de conversaciones auténticas que invita a mirar más allá de los logros, las apariencias y las expectativas para descubrir las historias humanas que existen detrás de cada persona.

Bajo la premisa de que no somos seres imperfectos, sino perfectibles, el podcast busca promover la reflexión sobre nuestras experiencias, emociones y decisiones, reconociendo que todos tenemos la capacidad de aprender, evolucionar y transformarnos.

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“Durante mucho tiempo, los certámenes de belleza han sido vistos principalmente desde lo que ocurre sobre el escenario, pero detrás de cada candidata existe una historia, emociones, inseguridades, sueños y desafíos que muchas veces el público desconoce. Con este podcast quiero abrir un espacio para hablar de esas experiencias desde una perspectiva más humana, sin juicios y con la convicción de que todos estamos en constante evolución. No somos seres imperfectos, somos seres perfectibles”, expresó Matos.

La primera serie, dedicada a la psicología detrás de Miss Universo y los certámenes de belleza, abordará temas como la autoestima, la presión social, la salud mental durante la competencia, las expectativas que enfrentan las participantes y los procesos emocionales que pueden acompañar tanto los triunfos como las derrotas.

Para enriquecer estas conversaciones, Matos reunirá a exreinas de belleza, profesionales de la psicología, especialistas en bienestar emocional y figuras vinculadas a la industria de los certámenes, quienes compartirán sus conocimientos, experiencias y perspectivas.

Entre los invitados de esta primera temporada figuran Karla I. Guilfú Acevedo, Miss Universe Puerto Rico 2023 y graduada en Consejería Psicológica; Isis Casalduc, ex Miss Puerto Rico Universe y graduada en Ciberpsicología; Carmen Batíz, Miss Puerto Rico 1983 y empresaria; la Dra. Wanda Piñeiro, psicóloga clínica, life coach y conferenciante internacional; y el Dr. Yamil Malavé Medina, psicólogo clínico.

Mayra Matos durante las entrevistas de la primera temporada. (Suministrada)

También participarán Edwin Benítez Cruz, entrenador personal, wellness coach y conferenciante; Jamie Li Díaz Molina, profesional de enfermería especializada en estética no invasiva; Edgar J. Gómez del Valle, trabajador social clínico y coach creativo certificado; David Rodríguez, maquillista, estilista profesional y empresario; y la Lic. Karina Matos Pérez, psicóloga, profesora, conferenciante y CBT coach.

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Más allá de analizar el universo de los certámenes, esta primera serie propone conversaciones que pueden conectar con las experiencias cotidianas de cualquier persona que haya enfrentado presiones externas, cuestionamientos sobre su valor personal o momentos de transformación.

“Una corona puede representar un logro importante, pero no define el valor de una mujer ni resume todo lo que ha vivido para llegar hasta allí. Me interesa que estas conversaciones nos ayuden a comprender que nuestra identidad va mucho más allá de los reconocimientos y que siempre tenemos la oportunidad de descubrir nuevas versiones de nosotros mismos”, añadió Matos.

La primera serie de El Podcast de Mayra Matos comenzará el viernes, 6 de noviembre, y se extenderá hasta el viernes, 27 de noviembre de 2026, con nuevos episodios los lunes, miércoles y viernes a las 7:00 de la noche.

Una vez concluida esta serie especial, el podcast continuará con un episodio semanal y desarrollará nuevas conversaciones temáticas relacionadas con el bienestar mental, las emociones, las relaciones humanas y el desarrollo personal.

Con esta iniciativa Matos inicia una nueva etapa de su trayectoria pública, utilizando la comunicación como herramienta para inspirar conversaciones que inviten a cuestionar creencias, comprender nuestras emociones y reconocer que el crecimiento personal es un proceso continuo.