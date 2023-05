La vida está llena de sorpresas. Las hay de todo tipo: políticas, culturales y científicas. Si se presta atención, hay una en todas partes; en los medios de comunicación, en las redes sociales y en el encuentro con esa vieja amiga que no veías desde el “Senior Prom”.

En la escala de niveles se destacan aquellas sorpresas que cambian la vida para siempre. Sin embargo, ninguna se compara con la maternidad.

Si alguien puede hablar de sorpresas es la modelo y actriz puertorriqueña Mayra Matos. En el 2006, la caborrojeña ganó el título de Miss Teen International. Tres años después se coronó como Miss Universe Puerto Rico 2009.

En el 2013, la exreina de belleza tuvo otro momento de asombro. “200 cartas”, la película que protagonizó junto a grandes de la industria como Lin-Manuel Miranda, Jaime Camil y Dayanara Torres, recaudó $1,000,0000 después de su estreno en la ciudad de Nueva York.

Luego de contraer nupcias con Michael Ayesh en mayo del 2022, Matos recibió la noticia de que sería madre. Desde entonces, la invadieron las ansias de cargar al niño en sus brazos. Ese deseo se cumplió el pasado 26 de abril cuando, de forma inesperada, con 38 semanas de gestación, nació Anthon.

“Fuimos a una cita de seguimiento, de repente la doctora nos dice: ‘El bebé se está quedando sin líquido amniótico, tenemos que inducirte el parto’. Fue así, de repente, pero obviamente, primero (la salud del) bebé y rapidito, a los dos días, ya estábamos en cuarto induciéndonos el parto”, dijo la orgullosa madre a El Nuevo Día.

La también cuarta finalista en Miss Universe 2009 expresó su agradecimiento a Dios porque, a pesar de que el parto se adelantó, su primogénito está bien. Ahora, contó, que junto a su esposo se encuentran en un proceso de adaptación total.

Un poco temerosa de la repetida expresión “el tiempo pasa rápido, aprovéchalo”, a quien reconocieron como el “rostro más bello” en el certamen local de Miss Universe en el 2009, decidió vivir esta etapa en “contemplación”. De esta manera, intenta grabarse cada momento junto al recién nacido.

“Contemplo todo lo que pasa, me lo disfruto, cada movimiento, cada sonrisa, hasta las noches trasnochada, todo para que el momento no se me vaya rápido”, detalló. Sobre qué cosas le preocupan del futuro, la boricua de 34 años estableció que son varias. La mayor, expuso, es la manera en que la sociedad ha descuidado los asuntos relacionados con la Tierra.

“Es nuestro hogar. Todavía no veo concientización de la humanidad de proteger lo que nos alberga, que es nuestra Madre Tierra. Y es nuestra madre realmente, quien nos dio la vida, y la estamos matando sin darnos cuenta. En cuanto a lo demás, si nuestro hogar está bien, todo lo demás va a estar bien. Siempre va a haber problemas sociales, de salud mental, de violencia, pero si nosotros conectamos más con la naturaleza, que incluso es hasta un antidepresivo, nos iría mejor”, aconsejó.

Sin duda alguna, Matos aseguró que será una gran madre para Anthon. El ejemplo de su madre, María de los Ángeles Pérez, le puso el sello de garantía a este compromiso de vida. Con la llegada de su hijo, además, la modelo manifestó que valora mucho más los sacrificios de la feliz abuela.

“Ella tuvo seis hijos y perdió tres, hubiéramos sido nueve. Y digo: ‘Wow, cómo ella lo hacía’, cómo ella podía con un hijo tras otro”, reflexionó la penúltima de los seis hermanos, quien describió la maternidad como un “reto de valientes”.

La “Mayra mamá del futuro”, según imaginó la intérprete, no se alejará de su personalidad actual. Matos se visualizó como una madre “de balance”.

“Hay que hacer sentir al niño seguro, pero también hay que tener un límite y estructura, pero flexible. Hay que saber las necesidades de los niños, que tienen un desarrollo cerebral diferente al de nosotros, que no piensan igual que nosotros los adultos”, opinó.

La naturaleza y la autosostenibilidad son solo dos de los muchos temas que apasionan e impulsan a esta fiel representante de la isla. En esa línea, el pasado mes de marzo, junto a su madre y tíos, viajó hasta Argentina para conocer la comunidad productiva Colonia Jaime, del Departamento Robles.

“Yo llevaba mucho tiempo que quería ir. Esta comunidad tiene un estilo de vida bien filosófico sobre la autosostenibilidad a través de distintas alianzas con la población. Ya yo había ido a otra en India similar y quería ir a esta de Argentina para investigar, estudiar, aprender y conocer”, enumeró.

Entre risas, pero con profundo agradecimiento, Matos adelantó que, como muchas veces en su vida, fue sorprendida con varios acontecimientos inesperados. Sin ser planificado, mientras cumplía su sueño de explorar esta región argentina, el gobernador Gerardo Zamora la recibió en la Casa de Gobierno.

El encuentro, en el que también participaron el ministro de Producción, Miguel Mandrille; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo, y la presidenta de la Asociación Colonia Jaime, Marcela Lazo, sirvió para que la boricua intercambiara opiniones sobre los derechos de las mujeres, en especial de las embarazadas, describiera su experiencia en Colonia Jaime y posibles maneras de replicar algunas de sus iniciativas en Puerto Rico.

“Cuando llegué a Argentina me di cuenta de que todo el mundo me trataba como prioridad por mi estado de embarazo, y eso yo no lo había vivido en Puerto Rico. En las filas me dejaban pasar, tú veías rótulos por todas partes, y en el mismo aeropuerto me decían que pasara rápido para que los rayos x no me afectaran, los policías me cogían las maletas y me las llevaban. Era una conciencia con la maternidad que yo decía: ‘Pero, ¿y dónde yo estoy?’”, dijo a El Nuevo Día.

En su estadía, la exreina también ofreció un taller de modelaje y empoderamiento a las mujeres residentes en Colonia Jaime. Esta experiencia permitió que Matos fusionara sus experiencias en las pasarelas con sus conocimientos como “coach” de vida certificada.

Conoce algunos de los derechos incluidos en la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como “Los 1000 días” en Argentina:

Se crea esta asignación para acompañar con una cobertura económica anual a titulares de la Asignación Universal y a sus hijas e hijos en los primeros 3 años de vida, acreditando los controles de salud y vacunación.

Se extiende la Asignación por Embarazo de 6 a 9 meses, para igualar oportunidades y acompañar a las personas gestantes que tienen ingresos informales o que aún no tienen trabajo, equiparando este derecho con quienes tienen trabajo formal.

No es necesario acreditar el embarazo antes de las 30 semanas para recibir el pago durante toda la gestación. Se cobra desde el inicio del embarazo hasta el mes de su interrupción o del nacimiento del hijo inclusive, siempre que no exceda 9 mensualidades.

Matos, además, reconoció que su esposo no la ha dejado sola en los asuntos relacionados con Anthon. Ayesh, quien está igual de “enamorado” del pequeño como la modelo, se disfruta el proceso mientras aprende sobre esta faceta para la que no existen manuales.

“Él no lo mira como una ayuda, simplemente lo hace en su rol y responsabilidad de padre. Y lo hace extraordinario”, subrayó. Hoy, Día de las Madres, los Ayesh Matos celebrarán junto al resto de la familia en total agradecimiento por esta aventura que apenas comienza.