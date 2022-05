Cuando hace un año Mayra Matos y Michael Ayesh decidieron unir sus vidas en matrimonio se propusieron disfrutar el proceso y hacer del día de su boda uno inolvidable, y así fue.

Para lograrlo requirió una preparación que fue más allá de encontrar el vestido perfecto o el bizcocho más sabroso, sino que la exreina de belleza trabajó con meditaciones y con la disciplina de vivir el momento presente (“mindfulness”) porque no quería perder ni un detalle de ese día especial, uno de los más importantes de su vida.

“Me encantó estar en el presente. Varias personas me decían que, ese día, el tiempo se me iría rápido. Para mí fue todo lo contrario, se fue en la manera correcta. Estaba en gratitud. Todas las personas se veían tan bonitas en su ropa de gala. Podía ver a las personas en felicidad por nosotros y nosotros en gratitud. Estuve trabajando en meditación, en vivir en el presente. Algo que practiqué este año”, explica Matos.

El resultado fue una velada inolvidable, en la que los novios disfrutaron cada segundo, se tomaron fotos y compartieron con todos invitados. Bailaron, gozaron e hicieron que cada segundo fuera especial. “Lo disfruté al 100% en el presente”, añadió la beldad.

En resumen, la modelo boricua -quien representó a Puerto Rico, entrando al cuadro de finalistas en el certamen Miss Universe 2009- señala que tanto ella como “Mike”, como llama a su esposo cariñosamente, recordarán ese día con alegría, amor y agradecimiento por el resto de sus vidas.

“Fue bien mágico. Realmente estaba sorprendida porque, aunque piensas que coordinas con la ‘wedding planner’, cuando llega el momento y ves la realidad, es más de lo que esperaba. Fue un momento mágico, lleno de amor. Estoy sin palabras”, dijo en exclusiva a Magacín.

/ Las fotos y vídeos estuvieron a cargo de Wedding Mafia. (Suministrada/Wedding Mafia)

La ceremonia se celebró en el Castillo San Cristóbal, Viejo San Juan. (Suministrada/Wedding Mafia)

Las oficiantes fueron Noeli Pérez y Ana María Hernández. (Suministrada/Wedding Mafia)

El traje de la novia fue una creación del diseñador puertorriqueño Harry Robles. (Suministrada/Wedding Mafia)

Ángel Fernández maquilló y peinó a la novia. (Suministrada/Wedding Mafia )

Los accesorios y el delicado tocado fueron hechos por Eva Guadalupe. (Suministrada/Wedding Mafia)

Los zapatos de la novia fueron de la exclusiva línea del diseñador Jimmy Choo. (Suministrada/Wedding Mafia)

El novio vistió de La Tigre. (Suministrada/Wedding Mafia)

La recepción fue en el Antiguo Casino de Puerto Rico. (Suministrada/Wedding Mafia)

La ambientación fue obra de Emilio Olabarrieta Event Atelier. (Suministrada/Wedding Mafia)

Ana Agosto se unió a los novios en la coordinación de la boda. (Suministrada/Wedding Mafia)

Las invitaciones las hizo Paper Craft. (Suministrada/Wedding Mafia)

Carlos Fernando C+M Master Cake confeccionó el bizcocho. (Suministrada/Wedding Mafia)

El equipo culinario del Antiguo Casino de Puerto Rico estuvo a cargo de la cena. (Suministrada/Wedding Mafia)

Music Factory fue la compañía responsable de poner a bailar a los invitados. (Suministrada/Wedding Mafia)

La transportación estuvo a cargo de First Class. (Suministrada/Wedding Mafia)

Los novios se fueron de luna de miel a Sudáfrica para disfrutar de un safari. (Suministrada/Wedding Mafia)

Mayra y Mike estuvieron juntos en cada paso de la planificación de su boda. Algo que, para la novia, fue clave en afianzar esa complicidad que desde siempre les unió.

“Él fue espectacular. No me pude haber casado con mejor hombre. Fue un trabajo en equipo. Estoy bien contenta de que él es una persona clara en sus roles y todos. Estuvo en todo, todas las reuniones, llamadas, decisiones, yo sola no hubiera podido. El que él se involucre en las cosas, que le guste trabajar en equipo, su ternura, su amor, sus ojos es muy especial para mí”, mencionó la nueva esposa.

La actriz comentó que algo que siempre ha sido especial entre ellos han sido las miradas y durante la boda, no faltó ese contacto visual con el que pudieron comunicarse más allá de las palabras.

En su desfile al altar, Mayra estuvo acompañada por sus progenitores, María de los Ángeles Pérez y Víctor Matos. Aunque es muy común que sea el padre quien se encargue de este importante acto simbólico, ella quiso que su mamá estuviera presente.

“Me gusta romper un poquito las tradiciones. En mi caso, mi mamá trabajó mucho en la boda y para mí era importante que ella también caminara conmigo. Estábamos cercanos al día de las madres y las mujeres somos la voz de la familia. Mi madre tuvo seis hijos y no quería quitarle esa voz tan importante que tienen las madres”, dijo Mayra.

Entre los 160 invitados estuvieron sus familiares y los de Mike, de origen libanés.

Mayra recuerda la ceremonia como una muy divertida, pues decidieron que la lectura de los votos sería diferente. Así que, la oficiante mencionaba oraciones, dejando espacios que la pareja debía llenar al instante.

Belleza nupcial

La exreina lució un hermoso vestido del diseñador puertorriqueño Harry Robles. Un modelo de finos textiles con una amplia sobrefalda que la novia llevó en la ceremonia y que pudo remover en la recepción para tener mayor movilidad.

“Me encantó el vestido. Le di las gracias a Harry porque hizo este sueño realidad. Desde el principio sabía que quería un vestido de Harry. No le dije lo que quería, sino lo que no quería. Con eso, lo sacó de una. Hubo conexión y el resultado fue perfecto”, aseguró la novia, quien complementó el vestido con un tocado de Eva Guadalupe y zapatos de Jimmy Choo.

Mientras que su peinado y maquillaje estuvo a cargo del veterano peluquero Ángel Fernández. Un profesional en el que Matos ha confiado desde sus años como reina de belleza y a quien le une una gran amistad.

Este viernes, Mayra y Michael partieron de safari a Sudáfrica para disfrutar de su luna de miel. Pero la novia dejó claro que se trata de una excursión en la que no se pone en riesgo la vida de los animales, sino que lo que se recauda va dirigido a proteger su hábitat.