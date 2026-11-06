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“La Guagüita Parrandera” llegará a Caguas

El concierto unirá las voces de José Raúl Marrero y Los Cantores de Bayamón el próximo 5 de diciembre

6 de noviembre de 2026 - 10:00 AM

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José Raúl Marrero y Los Cantores de Bayamón. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La música puertorriqueña y las tradiciones que distinguen la Navidad en la isla serán protagonistas de “La Guagüita Parrandera”, el concierto que presentarán José Raúl Marrero y Los Cantores de Bayamón el sábado, 5 de diciembre de 2026, en Bellas Artes de Caguas. El evento, producido por Niveles Productions LLC, también tendrá un componente solidario mediante una aportación al Centro Sor Isolina Ferré.

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La propuesta reunirá algunas de las canciones que han acompañado las celebraciones navideñas de generaciones de puertorriqueños, en una velada que busca celebrar la identidad cultural del país a través de la música, la parranda y el encuentro familiar.

“La Navidad puertorriqueña tiene una magia que vive en nuestra música, en nuestras parrandas y en la alegría de compartir con los demás. Con ‘La Guagüita Parrandera’ queremos llevarle al público esa esencia que tanto nos identifica y, a la vez, aportar a la importante labor que realiza el Centro Sor Isolina Ferré. Para nosotros, es una gran satisfacción poder unir la música con una causa que impacta positivamente a nuestras comunidades”, expresó José Raúl Marrero.

El repertorio incluirá temas emblemáticos como “Caminan las Nubes”, “Puerto Rico es una Fiesta” y “La Finca”, junto con nuevas propuestas musicales de la agrupación, entre ellas “La Guagüita Parrandera”, tema que da nombre al espectáculo y que ya está disponible en las plataformas digitales.

La presentación también contará con invitados especiales y momentos diseñados para resaltar la esencia de las parrandas puertorriqueñas, en una celebración que combinará la nostalgia de las tradiciones con la energía de la música en vivo.

Los boletos para “La Guagüita Parrandera” están disponibles a través de Pietix y en la boletería de Bellas Artes de Caguas.

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Navidadmúsica navideñaCentro de Bellas Artes de Caguas
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