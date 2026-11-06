Víctor Manuelle convierte la nostalgia familiar en canciones navideñas

En Puerto Rico, la Navidad tiene otro ritmo y su propio calendario. Aquí, las guitarras, los panderos y los güiros se afinan desde finales de octubre y no dejan de sonar hasta que termina las Fiestas de la Calle San Sebastián en enero. Entre ese espíritu festivo, los recuerdos familiares y el sabor de nuestras tradiciones navideñas, Víctor Manuelle presenta “La parranda es nuestra”, un álbum que invita a celebrar lo que nos identifica como puertorriqueños.

El proyecto representa el cuarto disco navideño del artista y da continuidad a “La parranda es mía”, el EP que publicó el pasado año. En este ocasión, el cantante decidió ampliar aquella propuesta musical y regrabar los éxitos navideños que ha grabado durante su carrera.

“Retomé las seis canciones del EP y añadí seis versiones nuevas de éxitos de discos anteriores, con Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, José Alberto ‘El Canario’, Alfonso Vélez, Elvis Crespo y Jerry Rivas como invitados”, explicó el salsero natural de Isabela. ”Es una producción que recoge nuestra Navidad: salsa, bombas, plenas, trullas, nostalgia y humor. Resume lo que nos identifica como país y como pueblo”.

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Entre los temas que dan vida al disco sobresale “La gozadera en Navidad”, una plena inédita junto a Elvis Crespo, estrenada en los Premios Billboard con una presentación que adelantó el espíritu festivo en un escenario internacional. También está el tema “Me preguntó un extranjero”, composición de Víctor Manuelle que, con mucho humor, explica a un extanjero sorprendido por qué los puertorriqueños comienzan a parrandear en octubre y pueden continuar hasta enero.

Sin embargo, uno de los temas más significativos del álbum llega con la participación de Alfonso Vélez en “Metido en el celular”, cuya trayectoria está profundamente ligada a la música navideña puertorriqueña.

“La colaboración de Alfonso Vélez es especialmente importante para mí, porque él representa nuestra Navidad. Es uno de sus grandes íconos y una de sus voces más legendarias y exitosas aquí en Puerto Rico”, destacó el ‘salsero de la juventud’. ”Quizás, sin temor a equivocarme, tiene una de las canciones más versionadas del repertorio navideño puertorriqueño y latino-navideñom que es “El Jolgorio (Wepa, Wepa, Wepa)” y otros clásicos como “El fuá”, entre otros. Que él aceptara la invitación, le dio peso al disco y aportó respeto a la música navideña”.

La producción requirió meses de trabajo, nuevas grabaciones de voces y coros, y una cuidadosa selección de sonidos e instrumentos. Incluso su carátula del álbum, que además de su versión digital también estará disponible en CD y en disco de vinilo, rinde homenaje a las costumbres de antaño, con referencias a los Reyes Magos y las cajitas debajo de la cama.

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Reuniones familiares

Pero si hay algo que Víctor Manuelle atesora por encima de los escenarios y las grabaciones son las reuniones familiares. La Navidad, confesó, tiene hoy día un significado distinto, ya que la ausencia de sus seres queridos le ha dejado una nostalgia increíble.

“Lo más que me gusta de las Navidades siempre han sido las reuniones familiares, que obviamente es lo más que extraño en estos momentos. Cada año que pasa tengo menos personas de la familia, que eran las que me motivaron a hacer estas producciones navideñas”, añadió el compositor. “Ya no tengo la reunión en casa con mi mamá, con mi papá, con mi hermano y con mi abuelita. La Navidad tiene algo nostálgico, pero a la vez siento un compromiso de seguir llevando esas tradiciones y enseñarle a mis hijos y a mi nieta lo que hacíamos”.

Navidad fuera de Puerto Rico

Este año, las fiestas navideñas tendrán un escenario diferente para el salero, ya que por primera vez pasará el día de Navidad en casa de su hija, en el estado de Virginia, donde vive también su nieta. Sin embargo, la celebración familiar tendrá que combinarse con la música, ya que después de abrir los regalos el 25 de diciembre, Víctor Manuelle saldrá rumbo al aeropuerto para viajar hacia Cali, Colombia. Allí tiene compromisos artísticos los días 26, 28 y 29, durante la Feria de Cali. El 30 de diciembre regresará a Virginia para despedir el año junto a los suyos.

Mientras tanto, el cantante ya mira hacia el próximo año. Tras la intensa promoción de “La parranda es nuestra”, prepara música nueva que podría llegar entre febrero y marzo de 2027, sobre todo algún sencillo nuevo. Además de eso, continuará llevando su salsa a distintos escenarios de Latinoamérica y Estados Unidos, donde disfruta especialmente la conexión entre generaciones que sigue demostrando el público.

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